Lamentacije za subotu uvečer

U izvjesnom smislu Bog svake religije je bio nakazan, jer je bio opterećen ljudskim osobinama. Mislim na Boga čije nesavršenstvo ne proizlazi iz prostodušnosti njegovih ljudskih tvoraca, nego predstavlja njegovu najsuštinskiju, imanentnu crtu. Izgleda da je Bog ograničen u svome sveznanju i svemoći, koji griješi u predviđanju budućnosti svojih djela, koga tok pojava koje je sam izazvao može dovesti do straha. To je Bog koji uvijek želi više nego što može, i koji nije odmah toga svjestan. Taj Bog nema ničeg zajedničkog s načelom dobra i zla. On ne postoji izvan materije i ne može se osloboditi od nje, koji se razvija u vremenu i dorasta, uzdižući se na sve više nivoe moći, do svijesti o svojoj nemoći. Taj Bog je biće koje je ušlo u boštvo kao u bezizlaznu situaciju, i koje se, kad je to shvatilo, prepustilo očajanju. A Bog koji očajava – jest čovjek. Tekst sf autora Stanislawa Lema prenosi XXZ.