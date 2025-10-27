Krigla priča više od CV-a

Kandidati već tijekom intervjua predosjećaju hoće li dobiti posao ili ne. Koliko je ta procjena (ne)točna, MojPosao je istražio u anketi provedenoj na više od 1100 ispitanika.

Na posljednjem razgovoru za posao polovica ispitanika (51%) smatrala je da sve ide dobro, ali posao ipak nisu dobili. Neki od njih posao su odbili sami radi plaće koja ih nije zadovoljavala dok drugi kažu da jednostavno ne znaju ‘di je zapelo’.

„Poslodavac je rekao da će se javiti jer mu se svidjelo moje radno iskustvo no nije se nikada nakon toga javio“, kaže jedan od ispitanika, a drugi opisuje: „Po riječima direktora za Hrvatsku, odluku o tome da drugi kandidat dobije posao donijela je kolegica iz Belgije, iako je sam direktor prodaje tražio moj broj mobitela i obećao da će mene svakako kontaktirati ukoliko ne uspije sa odabranim kandidatom.“

Prema procjeni 33% ispitanika, posljednji razgovor za posao tekao je dobro, a posao su na kraju i dobili.

„Bio sam svoj na razgovoru i pokazao poslodavcu da sam baš ja prava osoba za to radno mjesto“, kaže jedan ispitanik, a drugi savjetuje: „Ovisi koliko se dobro znate predstaviti. Ako imate samopouzdanje i znate ga primijeniti i drugi će to vidjeti u vama.“

Posao nije dobilo 11% ispitanika koji su bili u pravu kada su procijenili da razgovor ide u lošem smjeru.

„Očekivali su da ću prihvatiti posao ispod svoje kvalifikacije, a ne posao za koji sam se javila na natječaj“, kaže jedna ispitanica, dok drugi ispitanik ističe da posao nije dobio jer se s poslodavcem nije uspio dogovoriti oko iznosa plaće tijekom probnog roka.

Svega 5% ispitanika smatralo je da razgovor ide u lošem smjeru, ali su ipak dobili posao.

„Bilo nas je četvero na razgovoru i nisu me skoro ništa pitali pa sam mislila da nemam šanse, ali izgleda da je dobar životopis prevagnuo“, kaže jedna ispitanica.