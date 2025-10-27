Steve Jobs zapošljavao najbolje kandidate uz pivo i šetnju - Monitor.hr
Danas (14:00)

Krigla priča više od CV-a

Steve Jobs zapošljavao najbolje kandidate uz pivo i šetnju

Suosnivač Applea imao je nekonvencionalan pristup zapošljavanju: umjesto klasičnih razgovora, kandidate je vodio na pivo ili u šetnju kako bi ih bolje upoznao. Cilj mu je bio otkriti njihov karakter i način razmišljanja, a ne samo profesionalne vještine. Tražio je isključivo “A-igrače” – vrhunske stručnjake koji vole raditi s jednako talentiranim ljudima. Takav pristup rezultirao je stvaranjem tima koji je promijenio svijet tehnologije, lansirajući proizvode poput iPoda, iPhonea i iPada. Index


08.08.2023. (13:00)

Dobar savjet zlata vrijedi

Postavite ovo pitanje na razgovoru za posao i sigurno ćete ga dobiti

Razgovor za posao: Najbolji odgovori na 10 teških pitanja - Novo.hr

Za sve one koji će uskoro tražiti prvi posao ili ne znaju kako se ponašati tijekom razgovora za posao korisnica TikTok društvene mreže Jennifer Reardon tvrdi da postavljanjem samo jednog pitanja na intervjuu za posao, možete osigurati željeno radno mjesto. Influencerica savjetuje da se tijekom razgovora „ponašate normalno“ i odgovarate na postavljena pitanja, a pri kraju razgovora upitate poslodavca ili osobu koja provodi intervju: „Imate li vi kakvih pitanja ili nedoumica o meni, a koje možemo riješiti prije nego što završimo razgovor?“ Spomenula je da ju ovaj pristup nikada nije iznevjerio i da je svaki put dobila željenu ponudu za posao. Mojfaks

 

 

29.04.2023. (09:00)

Mogu, mogu, ionako radim 3 posla u Hrvatskoj samo da preživim

Odbila posao u jednoj firmi, oni joj poslali mail: “Možeš li se možda klonirati?”

Kako se odjenuti za razgovor za posao? | Dobar život | Moda

Jedna tiktokerica ostavila je toliko dobar dojam na razgovoru za posao da joj je tvrtka u kojoj je na kraju ipak odbila posao napisala  neobičan mail. Stephanie na svom je profilu @essenceofstephanie podijelila priču koja je oduševila njezine pratitelje. Stephanie je nesuđenim poslodavcima poslala mail u kojem ih obavještava da mora odbiti njihovu ponudu jer je prihvatila bolji posao, a iz Odjela za ljudske resurse dobila je neobičan odgovor. Prvo su napisali da su “jako tužni” što se neće pridružiti tvrtki. Kao drugo, rekli su da su “sretni” što je dobila bolju ponudu od one koju su oni imali. Zatim su napisali kako žele da “ostane u kontaktu” i da im javi ako “stvari ne ispadnu onako kako očekuje”. Na kraju su se našalili da im mora poslati svog “fantastičnog klona” da ispuni ulogu u njezinoj odsutnosti. Potom su joj poželjeli “sve najbolje”. “Ovaj mail natjerao bi me da se brzo predomislim”, napisala je u komentarima jedna tiktokerica, a drugi su se složili s njom. Index

https://www.tiktok.com/@essenceofstephanie/video/7216534367760321798

 

10.01.2023. (16:00)

Pa si ti misli

Jeff Bezos kandidatkinji na razgovoru za posao postavio samo dva pitanja

I went on a city break to Seattle before a cruise by just adding one day to the trip' - Mirror Online

Jeff Bezos jednom je intervjuirao potencijalnu zaposlenicu Amazona postavivši joj samo dva pitanja, a onda ju je odmah zaposlio. Ann Hiatt prijavila se za posao u Amazonu 2002. i morala je proći niz manjih intervjua prije nego što je došla do Bezosa. Rekla je da joj je na razgovoru postavio jednostavnu mozgalicu: “Želim da procijenite broj staklenih ploča u gradu Seattleu”. Hiatt je odgovorila kako najbolji način za utvrđivanje tog broja uključuje broj stanovnika, a zatim zbrajanje ovisno o tome imaju li dom, prijevoz, ured i školu. “Stoga sam predložila da procjenu temeljimo na njihovim prosjecima”, rekla je Hiatt. Zatim je računala zajedno s Bezosom i njih dvoje su razmotrili svaki mogući scenarij, skupinu i anomaliju i na kraju došli do procjene. “To izgleda dobro”, zaključio je Bezos. Index

Ann Hiatt - About Me

22.06.2017. (13:40)

Ne radite gluposti

70% poslodavaca provjerava profile potencijalnih radnika na društvenim mrežama

Čak 70 posto poslodavaca provjerava profile svojih potencijalnih zaposlenika na društvenim mrežama prije no što ih pozovu na razgovor za posao, otkrilo je istraživanje koje je u SAD-u proveo portal CareerBuilder. U više od 50 posto slučajeva poslodavci su naišli na sadržaj zbog kojeg su odlučili odustati od kandidata, ali brisanje profila nije rješenje jer u 57 posto slučajeva poslodavci će na potencijalne kandidate bez profila na društvenim mrežama gledati s manje interesa i većom skepsom. Zimo

10.04.2017. (20:30)

Nije sve u prvom dojmu

Razgovor za posao je beskoristan?

Intervju za posao nešto je zbog čega ljudi strahuju, o čemu se mnogo piše, posebno savjeti kako se poslodavcu pokazati u što boljem svjetlu i istaknuti se u masi ostalih kandidata. No New York Times piše kako su razgovori za posao beskorisni jer ne pokazuju prave kvalitete ljudi, jer se baziraju na prvom, vrlo subjektivnom dojmu ispitivača.

07.04.2016. (09:49)

Čak 51% kandidata mislilo je da razgovor ide u dobrom smjeru, ali posao nisu dobili

Kandidati već tijekom intervjua predosjećaju hoće li dobiti posao ili ne. Koliko je ta procjena (ne)točna, MojPosao je istražio u anketi provedenoj na više od 1100 ispitanika.

Na posljednjem razgovoru za posao polovica ispitanika (51%) smatrala je da sve ide dobro, ali posao ipak nisu dobili. Neki od njih posao su odbili sami radi plaće koja ih nije zadovoljavala dok drugi kažu da jednostavno ne znaju ‘di je zapelo’.

„Poslodavac je rekao da će se javiti jer mu se svidjelo moje radno iskustvo no nije se nikada nakon toga javio“, kaže jedan od ispitanika, a drugi opisuje: „Po riječima direktora za Hrvatsku, odluku o tome da drugi kandidat dobije posao donijela je kolegica iz Belgije, iako je sam direktor prodaje tražio moj broj mobitela i obećao da će mene svakako kontaktirati ukoliko ne uspije sa odabranim kandidatom.“

Prema procjeni 33% ispitanika, posljednji razgovor za posao tekao je dobro, a posao su na kraju i dobili.

„Bio sam svoj na razgovoru i pokazao poslodavcu da sam baš ja prava osoba za to radno mjesto“, kaže jedan ispitanik, a drugi savjetuje: „Ovisi koliko se dobro znate predstaviti. Ako imate samopouzdanje i znate ga primijeniti i drugi će to vidjeti u vama.“

Posao nije dobilo 11% ispitanika koji su bili u pravu kada su procijenili da razgovor ide u lošem smjeru.

„Očekivali su da ću prihvatiti posao ispod svoje kvalifikacije, a ne posao za koji sam se javila na natječaj“, kaže jedna ispitanica, dok drugi ispitanik ističe da posao nije dobio jer se s poslodavcem nije uspio dogovoriti oko iznosa plaće tijekom probnog roka.

Svega 5% ispitanika smatralo je da razgovor ide u lošem smjeru, ali su ipak dobili posao.

„Bilo nas je četvero na razgovoru i nisu me skoro ništa pitali pa sam mislila da nemam šanse, ali izgleda da je dobar životopis prevagnuo“, kaže jedna ispitanica.

23.03.2016. (21:18)

Pobjeći?

Smanjeni ste na visinu novčića i bačeni u blender, što ćete učiniti?

Telegraph donosi popis nekoliko bizarnih pitanja na koja su postavljana kandidatima za poslove u nekoj od velikih tehnoloških kompanija poput Googlea ili Facebooka. Jedno od pitanja je: smanjeni ste na visinu novčića od 10 lipa i bačeni u mikser za hranu, vaša se težina smanjila, no gustoća vašeg tijela ostala je ista. Noževi će početi sjeći za 60 sekundi, što ćete napraviti?

27.01.2016. (18:45)

12 riječi koje treba spomenuti na razgovoru za posao i 12 koje treba izbjegavati