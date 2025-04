Pedeset nijansi progresive

Osnivač progresivnog rock benda Porcupine Tree Steven Wilson novim solo albumom pokazuje koliko je iz perspektive svemirskog putnika svakodnevica na našem planetu malena, besmislena i nevažna. Dio kritike nazvat će to „povratkom progresivnim korijenima“, ali točnije bi bilo zaključiti da je riječ o pomnom prebiranju po vlastitoj stvaralačkoj prošlosti. Album se sastoji od dvije epske višedijelne kompozicije. Prva, nazvana „Objects Outlive Us“, nudi sliku našega planeta kao malenoga dijela beskrajnog svemira. Pripovijest je to o ljudima. Druga, naslovna kompozicija započinje pripovjedačkim dijelom: Wilsonova supruga Rotem izgovara dugačku listu planeta i galaksija, sugerirajući da krećemo na uzbudljivo i daleko putovanje. Ipak, potpuno je jasno da nas Wilson vodi u prostore iz kojih se zasigurno nećemo vratiti. Kažu na Ravno do dna