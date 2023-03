Kada je država važnija

Jednostavno rečeno, izvlaštenje je institut kojim se temeljem upravnog akta ili zakona ograničava ili oduzima imovinsko pravo, uz naknadu tržišne vrijednosti nekretnine. Nekretnina se može izvlastiti, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano: kada je to potrebno radi izgradnje građevine ili izvođenja radova u interesu Republike Hrvatske, kada se ocijeni da će se korištenjem nekretnine u novoj namjeni postići veća korist od one koja se postizala korištenjem na dosadašnji način. Dakle, do izvlaštenja će doći tek kada se utvrdi određeni javni interes, odnosno interes Republike Hrvatske koji je pretežniji u odnosu na pravo vlasništva pojedinca. Zgradonačelnik