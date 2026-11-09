Kad dron odluči otići "na svoju ruku"
Što se događa kada dron izgubi signal i navigaciju? Ne znači nužno pad drona
Ovisno o postavkama, letjelica može lebjeti, odmah sletjeti ili aktivirati sustav povratka na početnu točku (Return to Home). Međutim, automatski se oporavak oslanja na ispravan rad GPS-a i kompasa. Ako dron uz vezu s pilotom izgubi i navigacijske podatke, prelazi u ručni Atti način rada te postaje osjetljiv na vjetar i zračna strujanja. Stvarni incidenti pokazuju da u uvjetima elektromagnetskih smetnji i otkazivanja senzora ni najnapredniji sigurnosni sustavi ne mogu spriječiti skretanje s rute i potencijalni pad. Interesting Engineering