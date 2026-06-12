Pokémon Go skenovi lokacija postaju vojni vodiči - Monitor.hr
Danas (20:00)

Može li se lovljenje Pokemona računati kao da smo služili vojni rok?

Pokémon Go skenovi lokacija postaju vojni vodiči

Tvrtka Niantic Spatial sklopila je partnerstvo s vojnim softverskim stručnjakom Vantor kako bi omogućila bespilotnim letjelicama kretanje u ratnim zonama bez GPS-a. Iako tvrtke ističu da su podaci prikupljeni uz pristanak kroz uvjete korištenja, stručnjaci za digitalna prava upozoravaju na opasan trend pretvaranja bezazlenih civilnih podataka u vojne alate, podsjećajući da u besplatnim aplikacijama korisnici često sami postaju proizvod. Index


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