Može li se lovljenje Pokemona računati kao da smo služili vojni rok?
Pokémon Go skenovi lokacija postaju vojni vodiči
Tvrtka Niantic Spatial sklopila je partnerstvo s vojnim softverskim stručnjakom Vantor kako bi omogućila bespilotnim letjelicama kretanje u ratnim zonama bez GPS-a. Iako tvrtke ističu da su podaci prikupljeni uz pristanak kroz uvjete korištenja, stručnjaci za digitalna prava upozoravaju na opasan trend pretvaranja bezazlenih civilnih podataka u vojne alate, podsjećajući da u besplatnim aplikacijama korisnici često sami postaju proizvod. Index