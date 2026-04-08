Da ne pokisnete ni ti ni on
Video: Kišobran-dron
A drone powered hands-free umbrella. This is actually genius. ️ pic.twitter.com/psC4khi8aU
— HOW THINGS WORK (@HowThingsWork_) April 8, 2026
A drone powered hands-free umbrella. This is actually genius. ️ pic.twitter.com/psC4khi8aU
— HOW THINGS WORK (@HowThingsWork_) April 8, 2026
Napad iranskih dronova na AWS centre u UAE i Bahreinu označio je povijesni zaokret: digitalna infrastruktura postala je legitimna fizička meta. Iako šteta nije primarno vojna, udarac na sustav vrijedan 600 milijardi dolara ugrozio je banke, burze i logistiku, dokazujući da su serveri nove „rafinerije“. Dok se vojske sve više oslanjaju na AI, raste rizik za komercijalni cloud. Poslovni svijet reagira diverzifikacijom i decentralizacijom podataka, dok Europa ubrzava težnju za digitalnim suverenitetom. Podatkovni centri više nisu samo IT pitanje, već kritične točke geopolitičke moći i nacionalne sigurnosti. Lider
Kapljice vode koje se smrzavaju na krilima ili elisama mogu ozbiljno ugroziti letjelice. Dok se zrakoplovi od leda štite različitim sustavima, dronovi su posebno osjetljivi na zaleđivanje u magli i na temperaturama ispod ništice. Američki znanstvenici razvili su rješenje: premaz od fluoriranih ugljičnih nanocjevčica u epoksidnoj smoli koji je superhidrofoban i provodi električnu struju. Uz tanke bakrene elektrode i malu električnu snagu, premaz zagrijava elise i sprječava stvaranje leda. Ispitivanja su pokazala da takva zaštita omogućuje stabilan let dronova čak i u vrlo nepovoljnim vremenskim uvjetima. Bug
Zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 donijele su tehnološki iskorak u televizijskim prijenosima zahvaljujući Olympic Broadcasting Services. U produkciji se koristi oko 800 kamera, uključujući FPV dronove koji sportaše prate brzinama većim od 120 km/h. Umjetna inteligencija pomaže u izradi sažetaka i naprednih statistika u stvarnom vremenu. Novi “cinematic” kadrovi i zračne perspektive gledateljima pružaju dosad neviđenu blizinu akciji, uz stroge sigurnosne protokole i prilagodbu zahtjevnim zimskim uvjetima. Bug
This guy turned an agricultural drone into a one man flying machine and flew it around pic.twitter.com/UzpostVsfn
— HOW THINGS WORK (@HowThingsWork_) February 5, 2026
U Kini je naručivanje hrane dronom postalo svakodnevica: za oko jedan euro dostava stiže za dvadesetak minuta, što je isprobao i Goran Milić u seriji What’s up Kina. Iako je ostao razočaran veličinom cheesecakea, sustav je ocijenio inovativnim i ekološkim. Dronovi ondje idu i korak dalje – koriste se kao putnički helikopteri. Milić se provozao EHangom 216, autonomnim letećim vozilom za dvije osobe, koje već ima regulatorna odobrenja, ali zasad ostaje luksuz za bogate i poslovno nestrpljive. HRT
DJI Mini 5 Pro donosi 1-inčni senzor, LiDAR i napredne sigurnosne sustave, sve upakirano u dron težak službenih 249,9 g. Iako američki FAA sumnja da stvarna masa prelazi 250 g, u Europi i UK-u model spada u C0/UK1 kategoriju bez ograničenja. Snima 4K video do 120 fps, ima 360° ActiveTrack i poboljšani RTH, a može okretati kameru između horizontalnog i vertikalnog formata. Cijena počinje od £689. Ukratko – najmanji, ali najmoćniji Mini dosad. Tech Radar
Europska unija planira do kraja 2027. uspostaviti “zid dronova” – sustav za nadzor i obranu istočne granice, integriran u mrežu europskih dronova. Projekt je dio plana Defence Readiness Roadmap 2030, koji uključuje i inicijative poput Air Defence Shielda i Defence Space Shielda. Cilj je povećati zajedničku obrambenu nabavu, ubrzati mobilnost vojske te ojačati europsku obrambenu industriju u suradnji s NATO-om. Financiranje će djelomično osigurati EIB i privatni investicijski fondovi. Index
Pravila su jednostavna – unutar arene ograđene mrežom natječu se dva tima s po pet igrača, a cilj je dronom proletjeti kroz obruč protivničke ekipe. Drone Soccer se u američkim školama provodi već godinu dana, a u Dugo Selo stigao je kroz Erasmus+ projekt kao izborni predmet. Plan je uvesti ga u kurikulum i omogućiti da ga preuzmu i druge škole. Ako interes bude dovoljno velik, osnovat će i ligu. Cijeli sport odvija se pod okriljem međunarodne zrakoplovne organizacije i službeno je priznat. Učenici kroz igru zapravo usvajaju osnove mehanike, elektronike, matematike i fizike, kažu. HRT
Hrvatska vojska jučer je po prvi put prikazala djelovanje borbenih FPV dronova hrvatske proizvodnje kroz pokaznu vježbu Zapovjedništva specijalnih snaga u kojoj je demonstrirano uništavanje utvrđenog neprijateljskog položaja.
Riječ je o novom naoružanju koje predstavlja značajan… pic.twitter.com/HV0pYZw3iJ
— Ivan Anušić (@ivananusic12) August 6, 2025
FPV (skraćenica za First Person View – pogled iz prvog lica) dronovi omogućuju pilotu/operateru da, pomoću displeja, u stvarnom vremenu ima pogled iz perspektive drona. Takav način upravljanja, za razliku od standardnih dronova koje se vizualno kontrolira s udaljenosti, omogućuje veću preciznost, brže vrijeme reakcije i dinamičnije manevriranje. Na snimci se vidi FPV dron kako leti i pogađa metu, sve je prikazano u utorak u Kninu, a ministar Anušić je u srijedu objavio video na društvenoj mreži X. tportal