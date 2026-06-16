Što učiniti nakon uginuća kućnog ljubimca: Vodič kroz propise i troškove u Hrvatskoj - Monitor.hr
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I don't wanna be buried in a pet sematary...

Što učiniti nakon uginuća kućnog ljubimca: Vodič kroz propise i troškove u Hrvatskoj

Gubitak kućnog ljubimca donosi emotivan šok, ali i zakonske obveze. Vlasnici pasa moraju odjaviti čipiranu životinju iz registra kod veterinara kako bi izbjegli kazne. Zabranjeno je zakapanje na privatnom zemljištu, bacanje u otpad ili ostavljanje u prirodi. Tijelo se predaje veterinaru za neškodljivo zbrinjavanje ili se organizira kremacija i ukop. Zagreb nudi jedini službeni krematorij i groblje “Spomengaj”. Financijski izdaci variraju: eutanazija stoji od 40 do 150 eura, dok individualna kremacija iznosi između 100 i 350 eura, uz dodatne troškove transporta i urne. Index


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  • gleda vas u oči i žmirka
  • donosi vam poklone, svoj ulov i igračke
  • spava u vašoj blizini, leži na prsima
  • komunicira s vama mijaukanjem, predenjem i raznim zvukovima
  • rep podiže visoko u zrak
  • prati vas u stopu, čeka ispred prostorije
  • mota se oko vaših nogu i obavija repom
  • gricka vas nježno, liže i dodiruje njuškicom
  • glavom dodiruje vašu glavu i masira vas šapicama
  • dozvoljava da je mazite čak i po trbuhu