I don't wanna be buried in a pet sematary...

Happy Cat Month, koji se obilježava u rujnu, godišnji je događaj koji organizira CATalyst Council, a cilj mu je educirati i informirati vlasnike mačaka o tome što mogu učiniti kako bi njihovi ljubimci bili sretni i zdravi. Jeste li promatrali znakove koje vam ona pokazuje? Možda ih vi ne primjećujete, a ona njima svakodnevno pokazuje koliko vas voli, stalo joj je do vas i želi vam uzvratiti zahvalnošću. Vaša mačka vas voli ako radi barem jednu od navedenih radnji (Savjeti):

gleda vas u oči i žmirka

donosi vam poklone, svoj ulov i igračke

spava u vašoj blizini, leži na prsima

komunicira s vama mijaukanjem, predenjem i raznim zvukovima

rep podiže visoko u zrak

prati vas u stopu, čeka ispred prostorije

mota se oko vaših nogu i obavija repom

gricka vas nježno, liže i dodiruje njuškicom

glavom dodiruje vašu glavu i masira vas šapicama

dozvoljava da je mazite čak i po trbuhu