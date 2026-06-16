I don't wanna be buried in a pet sematary...
Što učiniti nakon uginuća kućnog ljubimca: Vodič kroz propise i troškove u Hrvatskoj
Gubitak kućnog ljubimca donosi emotivan šok, ali i zakonske obveze. Vlasnici pasa moraju odjaviti čipiranu životinju iz registra kod veterinara kako bi izbjegli kazne. Zabranjeno je zakapanje na privatnom zemljištu, bacanje u otpad ili ostavljanje u prirodi. Tijelo se predaje veterinaru za neškodljivo zbrinjavanje ili se organizira kremacija i ukop. Zagreb nudi jedini službeni krematorij i groblje “Spomengaj”. Financijski izdaci variraju: eutanazija stoji od 40 do 150 eura, dok individualna kremacija iznosi između 100 i 350 eura, uz dodatne troškove transporta i urne. Index