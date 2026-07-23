Preslatki i fotogenični
Objavljeni finalisti za 2026 International Pet Photography Awards
Fotografije su se natjecale u 12 kategorija, od kojih su četiri nove, poput Phone i Studio kategorije. Pristiglo je 4.220 prijava iz 48 zemalja. Međunarodni žiri od 27 stručnjaka ocjenjivao je radove u kategorijama koje obuhvaćaju sve od akcije i mačjih portreta do odnosa ljubimaca i ljudi. Pobjednici pojedinačnih kategorija te ukupni pobjednik natjecanja bit će proglašeni 1. kolovoza na svečanosti koja će se prenositi uživo putem Zooma. PetaPixel