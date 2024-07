I stres može biti dobar

Prije nego što zaronimo u pozitivne aspekte stresa, važno je razumjeti što stres zapravo jest. To je fiziološki i psihološki odgovor organizma na izazove ili prijetnje iz okoline, tzv. reakcija “fight or flight”. Uzročnici stresa, koji god bili (stresni događaji, osjećaji, situacije, osobe…), nazivaju se stresori. Ključno je razlikovati dvije vrste stresa, dvije strane iste fiziološke medalje – distres kao intenzivna napetost koja može dovesti do zdravstvenih tegoba, ali i eustres koji može poboljšati performanse. Kortizol, koji zovemo još i hormon stresa, ima važnu ulogu u normalizaciji i regulaciji metabolizma, imunološkog odgovora i kognitivnih funkcija. Tu je i adrenalin koji nas priprema za akciju, poboljšava fokusiranost i daje na energiji. O cijeloj znanosti iza stresa kao i metodama za postizanje dobrobiti od njega Igor Berecki za Bug