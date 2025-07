Kad ti je dan preletio – a nisi ni kavu popio

Nedavno objavljena studija u prestižnom znanstvenom časopisuPersonality And Individual Differencesbacila je novo svjetlo na prirodu ovih fenomena. I ne, neće se svidjeti ljubiteljima astralnih projekcija. Autori studije tvrde: OBE nisu prozor u više dimenzije, već su vrlo stvarna, mjerljiva i uvelike psihološki uvjetovana iskustva, najčešće povezana s proživljenim traumama i disocijativnim simptomima. Osobe koje su doživjele izvantjelesna iskustva imale su znatno više simptoma disocijacije nego one koje to nikad nisu doživjele. Ukratko, što više psihičkih rana, to je veća vjerojatnost da će svijest pokušati pronaći “sigurno mjesto” izvan tijela. Disocijacija – psihološki mehanizam odvajanju vlastitih osjeta, misli ili sjećanja od svjesnog doživljaja – postaje tako svojevrsna mentalna lifta koja nas prebacuje iz tijela koje osjeća bol u poziciju promatrača koji bol samo konstatira. Igor Berecki za Bug