Kat po kat...

Stručnjaci smatraju da će se Vjesnikov neboder morati rušiti
Iako ne postoji strah od samourušavanja, obnova zgrade u ovom trenutku jednostavno je nezamisliva, a količina financijskih sredstava za taj pothvat u ovom trenutku je nedokučiva. Sugovornicima Jutarnjeg lista najizglednije rješenje je rušenje nebodera. Prema mišljenju stručnjaka, to se može napraviti eksplozijom ili “grickanjem”. S obzirom na lokaciju zgrade, izglednije je ovo drugo. Riječ je o metodi gdje se pomoću pneumatskih kliješta malo-pomalo trga beton i na taj način ruši objekt. Tako se rušila zgrada hotela “Marjan” u Splitu, visoka 33 metra. Net… pogledajte što se piše na Forumu