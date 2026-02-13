Da se i ta saga završi
Odbijene žalbe na odabir izvođača rušenja Vjesnika, uklanjanje u roku tri mjeseca
Žalba u postupcima javne nabave je zakonsko pravo svakog ponuditelja. Ako tvrtka smatra da je naručitelj prekršio pravila – primjerice kod kriterija, bodovanja ili odabira – može podnijeti žalbu. No, u ovom slučaju one su bile neosnovane. Ministarstvo će u idućim danima potpisati ugovor s tvrtkom Eurco d.d. Rušenje se pokreće zbog ozbiljnog rizika od urušavanja nakon požara u studenom 2025. Prva faza radova, radi uklanjanja neposredne opasnosti i ponovnog otvaranja podvožnjaka na Slavonskoj aveniji, trebala bi trajati 30 dana, a cijeli posao tri mjeseca. Vrijednost ugovora iznosi 4,22 milijuna eura bez PDV-a, odnosno 5,28 milijuna s PDV-om. Index