Papiri su izgorjeli, plan (zasad) još nije
Rušenje Vjesnika: kraj jedne zgrade i test za grad
Požar i najavljeno rušenje Vjesnikova nebodera simbolično su zaključili dugogodišnji proces gubitka njegove izvorne funkcije i društvene uloge, ali su istodobno otvorili pitanje što danas uopće znači baština – forma, sjećanje ili živi sadržaj. Ako grad taj prostor prepusti isključivo tržišnoj logici, izgubit će se i posljednji tragovi javnog, kulturnog i zajedničkog života koji su ondje preživjeli i nakon što su novine utihnule. Oko 60 posto zemljišta i zgrade je u državnom vlasništvu, dok je preostali dio prostora u privatnim rukama. Nova zgrada morat će se uskladiti i s novim GUP-om, prema kojemu je namjena prostora i dalje poslovna. Sama parcela je djelomično u vizurnom koridoru Savske ulice, koji mora štititi vizuru Savskog mosta prema sjeveru. Prije raspisivanja natječaja za urbanističko rješenje, potrebno je jasno definirati programske sadržaje za taj prostor, koji će najvjerojatnije biti komercijalni, iako mogu i društveni. Lupiga