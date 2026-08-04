Kao da smo svi već tamo bili
Stvarna je i nalazi se na Novom Zelandu: Mjesto s Windows 10 pozadine privlači sve više turista
Slavna fotografija s zaključanog zaslona sustava Windows 10 prikazuje stvarnu lokaciju – plažu Wharariki na sjevernom vrhu Južnog otoka na Novom Zelandu. Poznata po divljim dinama, pećinama i morskim lukovima, ova egzotična lokacija danas privlači brojne turiste i tvorce sadržaja. Fotografiju je za lansiranje sustava 2015. godine snimio čuveni fotonovinar Steve McCurry (autor kultne “Afganistanske djevojčice”), a dodatno su je uredili Ekaterina Savtsova i Chris Raykovich. Time je nastavljena tradicija legendarnih Microsoftovih pozadina, poput slavne livade “Bliss” s Windowsa XP. PetaPixel