Stvarna je i nalazi se na Novom Zelandu: Mjesto s Windows 10 pozadine privlači sve više turista - Monitor.hr
Danas (07:00)

Kao da smo svi već tamo bili

Stvarna je i nalazi se na Novom Zelandu: Mjesto s Windows 10 pozadine privlači sve više turista

Slavna fotografija s zaključanog zaslona sustava Windows 10 prikazuje stvarnu lokaciju – plažu Wharariki na sjevernom vrhu Južnog otoka na Novom Zelandu. Poznata po divljim dinama, pećinama i morskim lukovima, ova egzotična lokacija danas privlači brojne turiste i tvorce sadržaja. Fotografiju je za lansiranje sustava 2015. godine snimio čuveni fotonovinar Steve McCurry (autor kultne “Afganistanske djevojčice”), a dodatno su je uredili Ekaterina Savtsova i Chris Raykovich. Time je nastavljena tradicija legendarnih Microsoftovih pozadina, poput slavne livade “Bliss” s Windowsa XP. PetaPixel


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Subota (18:00)

Škljocanje s porukom

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Srijeda (11:00)

Fotografija možda ne laže, ali zato priča iza nje...

EFJ traži oduzimanje nagrade World Press Photo zbog fotografije egzekucije u Bosni

Generalna skupština Europske federacije novinara (EFJ) usvojila je hitnu rezoluciju kojom poziva World Press Photo da oduzme nagradu iz 1993. fotografu Bojanu Stojanoviću. Nagrađena fotografija prikazuje egzekuciju muslimanskog civila Huseina Krše tokom rata u Bosni, ali je prvobitno lažno predstavljena kao ubojstvo snajperista. Istraživanje novinarke Barbare Matejčić i svjedočenja pred Haškim tribunalom sugeriraju da je egzekucija organizovana pred kamerama u propagandne svrhe. Uprkos formalnom zahtjevu NUNS-a i BH novinara, World Press Photo je odbio oduzeti nagradu. EFJ sada traži oduzimanje priznanja, ispriku porodici i objavu punog konteksta. Novosti, N1članak od prošle godine

27.07. (22:00)

Nije on nikakav šnel fotograf

Povratak korijenima: Fotoreporter starim aparatom snimao Mundijal

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23.07. (09:00)

Preslatki i fotogenični

Objavljeni finalisti za 2026 International Pet Photography Awards

Fotografije su se natjecale u 12 kategorija, od kojih su četiri nove, poput Phone i Studio kategorije. Pristiglo  je 4.220 prijava iz 48 zemalja. Međunarodni žiri od 27 stručnjaka ocjenjivao je radove u kategorijama koje obuhvaćaju sve od akcije i mačjih portreta do odnosa ljubimaca i ljudi. Pobjednici pojedinačnih kategorija te ukupni pobjednik natjecanja bit će proglašeni 1. kolovoza na svečanosti koja će se prenositi uživo putem Zooma. PetaPixel

21.06. (01:00)

Malo za plakanje, malo za desktop pozadinu

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07.06. (17:00)

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28.05. (00:00)

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Kako je zapravo nastala kultna fotka “Ručak na čeličnoj gredi”? Odgovor pokušava dati nova knjiga

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Vodič kroz Photoskop: Besplatni interaktivni simulator za buduće majstore fotografije

Photoskop je interaktivni edukativni alat namijenjen početnicima u fotografiji koji žele svladati osnove rada s DSLR i mirrorless fotoaparatima. Stranica nudi vizualno atraktivan simulator koji korisnicima omogućuje mijenjanje postavki poput otvora blende, brzine zatvarača i ISO vrijednosti, uz trenutni prikaz utjecaja tih promjena na fotografiju. Kroz jednostavna objašnjenja i praktične primjere, stranica demistificira tehničke pojmove i pomaže u razumijevanju ekspozicije i dubinske oštrine. Idealna je za sve koji žele učiti kroz eksperimentiranje u sigurnom, virtualnom okruženju prije nego što krenu s pravim snimanjem.