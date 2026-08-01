Škljocanje s porukom
Priprema se 167. izdanje najdugovječnije svjetske izložbe fotografija
Najdugovječnija svjetska izložba fotografija, RPS International Photography Exhibition (IPE), vraća se sa svojim 167. izdanjem. Od više od 5.200 prijavljenih radova amatera i profesionalaca, žiri je odabrao 113 otisaka 48 autora. Izložba u londonskoj Saatchi Gallery traje od 7. kolovoza do 11. rujna, nakon čega kreće na turneju. Glavne teme ovogodišnjeg postava obuhvaćaju ekologiju, identitet, sukobe i obitelj. Dodijeljene su i dvije posebne nagrade: Marcy Palmer osvojila je IPE nagradu za seriju o reproduktivnim pravima, dok je Léa Chen osvojila nagradu u kategoriji mlađih od 30 godina za rad o trima generacijama žena na Tajvanu. PetaPixel