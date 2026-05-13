Danas (14:00)

Filmovi koji grizu, a ne laju

Subversive Film Festival: 20 filmova, radikalni feminizam i “Drakula” u Zagrebu

Devetnaesto izdanje Subversive Film Festivala održat će se od 18. do 24. svibnja na više lokacija u Zagrebu u kinu Kinoteka, Dokukinu KIC i Pogonu Jedinstvo, a ovogodišnji program donosi 20 filmova u konkurenciji, retrospektivu libanonske autorice Heiny Srour te bogat popratni izložbeni i teorijski program. Igrana konkurencija nudi pobjednike Cannesa i Locarna, uključujući interpretaciju “Drakule” Radua Judea i prvijenac Kristen Stewart. Dokumentarna konkurencija spaja intimne priče političke eseje i društvene dijagnoze, u Posebnom programu osam naslova. HRT


03.06.2025. (08:00)

Pomno odabrani filmovi

Damir Radić o Subversive Film Festivalu: Pobjednički film zasluženo dobio nagradu, u moru drugih atraktivnih naslova

Umjetnička direktorica Dina Pokrajac sastavila je atraktivan program prepun naslova pristiglih s najprestižnijih festivala – Cannesa, Venecije, Berlina, Locarna, San Sebastiana, Sundancea, Toronta, kao i dokumentarističkih meka Amsterdama, Kopenhagena i Nyona, gdje filmovi koje je izabrala nisu “samo” prikazani nego su najčešće i nagrađeni. “Sveta struja” zasluženi je pobjednik 18. Subversivea, ali ne bi bilo pogrešno i da je to postao drugi gruzijski film u igranoj konkurenciji, “April”. Iz igrane konkurencije valja izdvojiti i novi film neumornog Radua Judea “Kontinental ’25”, svojevrsni neformalni nastavak prethodnog njegova rada. Najnoviji pak film 83-godišnjeg Želimira Žilnika “Restitucija, ili, San i java stare garde” divan je u svojoj odluci da se bavi starim ljudima, i to ne onima koji su zadržali mladalački izgled i modni izričaj poput svog autora, nego onima “staromodnima”, ali i dalje vrlo vitalnima. Damir Radić za Novosti.

25.05.2025. (14:00)

Psiho-manevri našeg društva

Kontinental ’25: Put u crno srce građevinskog kapitalizma

‘Kontinental ’25’ dosad je, recimo to tako u nedostatku bolje riječi, ‘najklasičniji’ film Radua Judea. Najlinearniji, s manje izleta u nadrealno i vizualne eseje, bliži pripovjedačkoj strukturi mainstream filmova. Naravno, to ne znači da onih dosadašnjih, tipično Judeovih elemenata u ovome filmu nema. Ima ih, ima – itekako ih ima, ali je naglasak (sigurno namjerno) stavljen na uobičajen način sklapanja priče, baš kao što je to, recimo, učinio David Lynch u svojem filmu ‘Straight Story’. No unatoč tome, obožavatelj Judeova stila iz filmova ‘Baksuzno bubanje...’ i ‘Ne očekuj previše od kraja svijeta‘ ni ovdje neće biti zakinuti jer Jude ne odustaje od svojih uobičajenih tropa, tema i stila. Zrinka Pavlić za tportal

21.05.2025. (09:00)

Kad ti se stvarnost raspada, dođi u kino

Subversive Film Festival: filmski sukobi, filozofi otpora i drag iz Atene

Na 18. Subversive Film Festivalu, od 19. do 31. svibnja, pod temom “Doba sukoba”, u Dokukinu KIC, Kinoteci i MSU-u prikazuju se besplatni igrani i dokumentarni filmovi u natjecateljskom programu. Umjetnička direktorica Dina Pokrajac naglašava otpor, emancipaciju i kolektivnu imaginaciju kao ključne teme, dok konferencijski dio okuplja mislioce poput Donatelle di Cesare i Borisa Budena. Posebnu pozornost privlače filmovi poput Restitucije Želimira Žilnika i Univerzalnog jezika Matthewa Rankina te grčki Avant-Drag! o političkoj drag sceni. tportal

19.05.2025. (19:00)

Malo subverzivne topline

Univerzalni jezik: Predivna priča o nadrealnom hibridu Kanade i Irana

Film koji otvara ovogodišnji Subversive festival prekrasna je nadrealna dramedija u kojoj autor Matthew Rankin priča je o hibridu Kanade i Irana koji ne postoji, ali živi u kolažu ljudi, krajolika, životinja, identiteta i osjećaja njegovih likova. Iako bizaran, taj nam je svijet u Rankinovoj slikovnici s bajkom nekako prepoznatljiv jer nas podsjeća da je bilo kakav svijet moguć ako prepoznamo sebe u drugom i drugačijem. Zrinka Pavlić za tportal

01.05.2025. (13:00)

Neuralgične točke naše suvremenosti

Zagreb ponovno postaje epicentar kritičke misli i subverzivne umjetnosti: započinje 18. izdanje Subversive Festivala

U vremenu eskalirajućih ratova, prisilnih migracija i rastuće represije, Subversive Festival i ove godine donosi sinergiju političke teorije i filmske umjetnosti kao prostor kritičkog promišljanja i kulturnog otpora. Osamnaesto izdanje festivala održava se u Zagrebu od 19. do 31. svibnja, pod temom Doba sukoba: eskalirajući ratovi, globalne migracije. Program u kinima Kinoteka i Dokukino KIC okuplja četrdeset igranih, dokumentarnih i hibridnih filmova, najistaknutijih art house naslova tekuće godine prikazanih i nagrađenih na festivalima poput Cannesa, Berlina, Locarna, Sundancea i IDFA-e. U konkurenciji su novi filmovi redatelja i redateljica kao što su Radu Jude, Želimir Žilnik, Joshua Oppenheimer, Mike Leigh, Dea Kulumbegashvili, Ira Sachs i drugi. tportal

17.05.2024. (15:00)

Probrani naslovi na jednom mjestu

Organizatori Subversive Film Festivala: Donositi relevantan filmski sadržaj nije nimalo teško, no pitanje je gdje ga i kome prikazivati

Filmska umjetnost danas je življa nego ikada – imamo čitav niz autora i autorica koji inventivno pristupaju svojim temama i subjektima vješto spajajući umjetničke pobude i društvenu osviještenost. Također, u filmološkim krugovima na djelu su itekako poželjno i dobrodošlo osvježavanje, politizacija i dekolonizacija filmskog kanona te njegovo obogaćivanje djelima autora i autorica koji su dosad bili zapostavljeni i zanemarivani. No moramo biti svjesni toga da je doseg filmova danas, u nepreglednom moru sadržaja koji se svakodnevno bore za našu pažnju, mnogo manji nego što je bio nekoć – kaže umjetnička direktorica festivala koji kreće u ponedjeljak, a koji će trajati do 8. lipnja. Pod temom “Živjeti bez kapitalizma”  prikazat će se ukupno četrdeset filmskih naslova autora koji kritički promišljaju svijet oko nas. Cijeli program, Tportal

16.05.2024. (17:00)

A ipak će ga prikazati

Subversive Film Festival otvara zabranjeni film za prikazivanje

Ovogodišnje, 17. izdanje Subversive Film Festivala, koje će se održati od 20. do 26. svibnja u kinu Kinoteka i Dokukinu KIC, donosi četrdeset igranih i dokumentarnih filmova. Festival će u kinu Kinoteka otvoriti pobjednik Locarna, “Kritična zona” iranskog redatelja Alija Ahmadzadeha, nadrealni film ceste snimljen u tajnosti i zabranjen za prikazivanje. Program donosi i najnovije filmove renomiranih autorskih imena, među kojima je i vodeća figura talijanskog autorskog filma Alice Rohrwacher s dramom “Himera” o neobičnoj bandi pljačkaša drvenih etrušćanskih grobnica s Joshom O’Connorom i Isabellom Rossellini u glavnim ulogama. Festival redovito prati mlade autore koji otvaraju nove horizonte i pomiču granice filmskog jezika, a među njima se ističe filmski debi “78 dana” mlade srpske redateljice Emilije Gašić, a bit će tu i dokumentarna konkurencija s festivalskim pobjednicima. tportal

01.05.2023. (18:00)

14.-29. svibnja 2023., Zagreb

Subversive Film Festival: “Od distopije do utopije: sve je još uvijek moguće”

Subversive Film Festival od 14. do 21. svibnja u kinu Tuškanac, Dokukinu KIC i MSU Zagreb donosi 40-ak filmova, autora koji kritički promišljaju svijet oko nas i opiru se tržišnoj logici i pasivnoj konzumaciji slika, a oni u konkurenciji natječu se za nagrade Wild Dreamer. Glavni program prikazuje nove filmove autora kao što su Aleksander Sokurov (“Bajka”), Cristian Mungiu (“Magnetna rezonanca”), Hong Sang-soo (“Walk Up”), Lav Diaz (“Kada valovi nestanu”), a u dokumentarnoj konkurenciji ističe se dobitnik Zlatnog medvjeda, “Na Adamantu” Nicolasa Philiberta. Ovogodišnja tema je: “Od distopije do utopije: sve je još uvijek moguće”. Popratni filmski program donosi retrospektivu “Sve što ste htjeli znati o crnačkom filmu (ali vas je bilo strah pitati)” u selekciji kustosa Grega de Cuira, kojoj je cilj “ispraviti povijesnu nepravdu i pozicionirati crnački film unutar službenih kanona filmske povijesti koja je i dalje dominantno i nepokolebljivo bjelačka”. Tportal

24.04.2019. (12:00)

Najava 12. Subversive Film Festivala koji će se održati od 5. do 12. svibnja u zagrebačkim kinima Europa, Tuškanac, KIC te MSU. Više od 50 filmskih koji ne ovise o teritoriju, režimu i zakonima tržišta

14.04.2019. (15:30)

Lijevi gosti

Subversive Film Festival na temu ‘Europa na rubu’ predstavlja zanimljive francuske filozofe

‘Europa na rubu’, tema je ovogodišnjeg 12. Subversive Film Festivala koji će se održati od 5. do 18. svibnja na nekoliko zagrebačkih lokacija s više od stotinu gostiju, svjetskih intelektualaca, umjetnika, filmaša i aktivista. Između ostalih, gostovat će francuski filozofi i pisci Didier Eribon (Povratak u Reims), Geoffroy de Lagasnerie (Misliti u lošem svijetu) i Edouard Louis. Gošće Festivala su i feminističke autorice, Tithi Bhattachary (Feministički manifest za 99%), Sara Farris (In the Name of Women’s Rights. The Rise of Femonationalism) te američka filozofkinja Jodi Dean. tportal