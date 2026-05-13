Filmovi koji grizu, a ne laju
Subversive Film Festival: 20 filmova, radikalni feminizam i “Drakula” u Zagrebu
Devetnaesto izdanje Subversive Film Festivala održat će se od 18. do 24. svibnja na više lokacija u Zagrebu u kinu Kinoteka, Dokukinu KIC i Pogonu Jedinstvo, a ovogodišnji program donosi 20 filmova u konkurenciji, retrospektivu libanonske autorice Heiny Srour te bogat popratni izložbeni i teorijski program. Igrana konkurencija nudi pobjednike Cannesa i Locarna, uključujući interpretaciju “Drakule” Radua Judea i prvijenac Kristen Stewart. Dokumentarna konkurencija spaja intimne priče političke eseje i društvene dijagnoze, u Posebnom programu osam naslova. HRT