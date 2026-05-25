Za one kojima je dosta mainstreama

Danas (12:00)

Završen 19. Subversive Festival: Trijumf angažirane kinematografije

Na 19. Subversive Festivalu, pod temom “Neljudska moć: algoritmi kapitala”, dodijeljene su nagrade Wild Dreamer. U igranoj konkurenciji slavio je filmVarijacije na temu” (J. Jacobs i D. Delmar), koji kroz portret južnoafričke pastirice progovara o kolonijalnom nasljeđu. Najboljim dokumentarcem proglašena je Ukronija” (F. Ieropoulos), psihodelični esej i “protuotrov doom-scrollanju”. Posebna priznanja pripala su filmovima “Osmijeh pod oštricom” i “London“, dok je nagradu za životno djelo primila feministička redateljica Heiny Srour. Pobjednici su nagrađeni skulpturama Nikole Vudraga, a festival se nastavlja teorijskim dijelom (Subversive Forum). HRT, Novosti, Novi list


13.05. (14:00)

Subversive Film Festival: 20 filmova, radikalni feminizam i “Drakula” u Zagrebu

Devetnaesto izdanje Subversive Film Festivala održat će se od 18. do 24. svibnja na više lokacija u Zagrebu u kinu Kinoteka, Dokukinu KIC i Pogonu Jedinstvo, a ovogodišnji program donosi 20 filmova u konkurenciji, retrospektivu libanonske autorice Heiny Srour te bogat popratni izložbeni i teorijski program. Igrana konkurencija nudi pobjednike Cannesa i Locarna, uključujući interpretaciju “Drakule” Radua Judea i prvijenac Kristen Stewart. Dokumentarna konkurencija spaja intimne priče političke eseje i društvene dijagnoze, u Posebnom programu osam naslova. HRT

03.06.2025. (10:00)

Damir Radić o Subversive Film Festivalu: Pobjednički film zasluženo dobio nagradu, u moru drugih atraktivnih naslova

Umjetnička direktorica Dina Pokrajac sastavila je atraktivan program prepun naslova pristiglih s najprestižnijih festivala – Cannesa, Venecije, Berlina, Locarna, San Sebastiana, Sundancea, Toronta, kao i dokumentarističkih meka Amsterdama, Kopenhagena i Nyona, gdje filmovi koje je izabrala nisu “samo” prikazani nego su najčešće i nagrađeni. “Sveta struja” zasluženi je pobjednik 18. Subversivea, ali ne bi bilo pogrešno i da je to postao drugi gruzijski film u igranoj konkurenciji, “April”. Iz igrane konkurencije valja izdvojiti i novi film neumornog Radua Judea “Kontinental ’25”, svojevrsni neformalni nastavak prethodnog njegova rada. Najnoviji pak film 83-godišnjeg Želimira Žilnika “Restitucija, ili, San i java stare garde” divan je u svojoj odluci da se bavi starim ljudima, i to ne onima koji su zadržali mladalački izgled i modni izričaj poput svog autora, nego onima “staromodnima”, ali i dalje vrlo vitalnima. Damir Radić za Novosti.

25.05.2025. (14:00)

Kontinental ’25: Put u crno srce građevinskog kapitalizma

‘Kontinental ’25’ dosad je, recimo to tako u nedostatku bolje riječi, ‘najklasičniji’ film Radua Judea. Najlinearniji, s manje izleta u nadrealno i vizualne eseje, bliži pripovjedačkoj strukturi mainstream filmova. Naravno, to ne znači da onih dosadašnjih, tipično Judeovih elemenata u ovome filmu nema. Ima ih, ima – itekako ih ima, ali je naglasak (sigurno namjerno) stavljen na uobičajen način sklapanja priče, baš kao što je to, recimo, učinio David Lynch u svojem filmu ‘Straight Story’. No unatoč tome, obožavatelj Judeova stila iz filmova ‘Baksuzno bubanje...’ i ‘Ne očekuj previše od kraja svijeta‘ ni ovdje neće biti zakinuti jer Jude ne odustaje od svojih uobičajenih tropa, tema i stila. Zrinka Pavlić za tportal

21.05.2025. (09:00)

Subversive Film Festival: filmski sukobi, filozofi otpora i drag iz Atene

Na 18. Subversive Film Festivalu, od 19. do 31. svibnja, pod temom “Doba sukoba”, u Dokukinu KIC, Kinoteci i MSU-u prikazuju se besplatni igrani i dokumentarni filmovi u natjecateljskom programu. Umjetnička direktorica Dina Pokrajac naglašava otpor, emancipaciju i kolektivnu imaginaciju kao ključne teme, dok konferencijski dio okuplja mislioce poput Donatelle di Cesare i Borisa Budena. Posebnu pozornost privlače filmovi poput Restitucije Želimira Žilnika i Univerzalnog jezika Matthewa Rankina te grčki Avant-Drag! o političkoj drag sceni. tportal

19.05.2025. (19:00)

Univerzalni jezik: Predivna priča o nadrealnom hibridu Kanade i Irana

Film koji otvara ovogodišnji Subversive festival prekrasna je nadrealna dramedija u kojoj autor Matthew Rankin priča je o hibridu Kanade i Irana koji ne postoji, ali živi u kolažu ljudi, krajolika, životinja, identiteta i osjećaja njegovih likova. Iako bizaran, taj nam je svijet u Rankinovoj slikovnici s bajkom nekako prepoznatljiv jer nas podsjeća da je bilo kakav svijet moguć ako prepoznamo sebe u drugom i drugačijem. Zrinka Pavlić za tportal

01.05.2025. (13:00)

Zagreb ponovno postaje epicentar kritičke misli i subverzivne umjetnosti: započinje 18. izdanje Subversive Festivala

U vremenu eskalirajućih ratova, prisilnih migracija i rastuće represije, Subversive Festival i ove godine donosi sinergiju političke teorije i filmske umjetnosti kao prostor kritičkog promišljanja i kulturnog otpora. Osamnaesto izdanje festivala održava se u Zagrebu od 19. do 31. svibnja, pod temom Doba sukoba: eskalirajući ratovi, globalne migracije. Program u kinima Kinoteka i Dokukino KIC okuplja četrdeset igranih, dokumentarnih i hibridnih filmova, najistaknutijih art house naslova tekuće godine prikazanih i nagrađenih na festivalima poput Cannesa, Berlina, Locarna, Sundancea i IDFA-e. U konkurenciji su novi filmovi redatelja i redateljica kao što su Radu Jude, Želimir Žilnik, Joshua Oppenheimer, Mike Leigh, Dea Kulumbegashvili, Ira Sachs i drugi. tportal

17.05.2024. (15:00)

Organizatori Subversive Film Festivala: Donositi relevantan filmski sadržaj nije nimalo teško, no pitanje je gdje ga i kome prikazivati

Filmska umjetnost danas je življa nego ikada – imamo čitav niz autora i autorica koji inventivno pristupaju svojim temama i subjektima vješto spajajući umjetničke pobude i društvenu osviještenost. Također, u filmološkim krugovima na djelu su itekako poželjno i dobrodošlo osvježavanje, politizacija i dekolonizacija filmskog kanona te njegovo obogaćivanje djelima autora i autorica koji su dosad bili zapostavljeni i zanemarivani. No moramo biti svjesni toga da je doseg filmova danas, u nepreglednom moru sadržaja koji se svakodnevno bore za našu pažnju, mnogo manji nego što je bio nekoć – kaže umjetnička direktorica festivala koji kreće u ponedjeljak, a koji će trajati do 8. lipnja. Pod temom “Živjeti bez kapitalizma”  prikazat će se ukupno četrdeset filmskih naslova autora koji kritički promišljaju svijet oko nas. Cijeli program, Tportal

16.05.2024. (17:00)

Subversive Film Festival otvara zabranjeni film za prikazivanje

Ovogodišnje, 17. izdanje Subversive Film Festivala, koje će se održati od 20. do 26. svibnja u kinu Kinoteka i Dokukinu KIC, donosi četrdeset igranih i dokumentarnih filmova. Festival će u kinu Kinoteka otvoriti pobjednik Locarna, “Kritična zona” iranskog redatelja Alija Ahmadzadeha, nadrealni film ceste snimljen u tajnosti i zabranjen za prikazivanje. Program donosi i najnovije filmove renomiranih autorskih imena, među kojima je i vodeća figura talijanskog autorskog filma Alice Rohrwacher s dramom “Himera” o neobičnoj bandi pljačkaša drvenih etrušćanskih grobnica s Joshom O’Connorom i Isabellom Rossellini u glavnim ulogama. Festival redovito prati mlade autore koji otvaraju nove horizonte i pomiču granice filmskog jezika, a među njima se ističe filmski debi “78 dana” mlade srpske redateljice Emilije Gašić, a bit će tu i dokumentarna konkurencija s festivalskim pobjednicima. tportal

01.05.2023. (18:00)

Subversive Film Festival: “Od distopije do utopije: sve je još uvijek moguće”

Subversive Film Festival od 14. do 21. svibnja u kinu Tuškanac, Dokukinu KIC i MSU Zagreb donosi 40-ak filmova, autora koji kritički promišljaju svijet oko nas i opiru se tržišnoj logici i pasivnoj konzumaciji slika, a oni u konkurenciji natječu se za nagrade Wild Dreamer. Glavni program prikazuje nove filmove autora kao što su Aleksander Sokurov (“Bajka”), Cristian Mungiu (“Magnetna rezonanca”), Hong Sang-soo (“Walk Up”), Lav Diaz (“Kada valovi nestanu”), a u dokumentarnoj konkurenciji ističe se dobitnik Zlatnog medvjeda, “Na Adamantu” Nicolasa Philiberta. Ovogodišnja tema je: “Od distopije do utopije: sve je još uvijek moguće”. Popratni filmski program donosi retrospektivu “Sve što ste htjeli znati o crnačkom filmu (ali vas je bilo strah pitati)” u selekciji kustosa Grega de Cuira, kojoj je cilj “ispraviti povijesnu nepravdu i pozicionirati crnački film unutar službenih kanona filmske povijesti koja je i dalje dominantno i nepokolebljivo bjelačka”. Tportal

24.04.2019. (12:00)

Najava 12. Subversive Film Festivala koji će se održati od 5. do 12. svibnja u zagrebačkim kinima Europa, Tuškanac, KIC te MSU. Više od 50 filmskih koji ne ovise o teritoriju, režimu i zakonima tržišta