Za one kojima je dosta mainstreama

Završen 19. Subversive Festival: Trijumf angažirane kinematografije
Na 19. Subversive Festivalu, pod temom “Neljudska moć: algoritmi kapitala”, dodijeljene su nagrade Wild Dreamer. U igranoj konkurenciji slavio je film “Varijacije na temu” (J. Jacobs i D. Delmar), koji kroz portret južnoafričke pastirice progovara o kolonijalnom nasljeđu. Najboljim dokumentarcem proglašena je “Ukronija” (F. Ieropoulos), psihodelični esej i “protuotrov doom-scrollanju”. Posebna priznanja pripala su filmovima “Osmijeh pod oštricom” i “London“, dok je nagradu za životno djelo primila feministička redateljica Heiny Srour. Pobjednici su nagrađeni skulpturama Nikole Vudraga, a festival se nastavlja teorijskim dijelom (Subversive Forum). HRT, Novosti, Novi list