Jesen na kauču

Od 15. rujna gledamo “Put u svemir” o prvim američkim astronautima, 30. rujna “Brian and Maggie” o Thatcherinom političkom okršaju, 4. listopada “Oriana Fallaci” o legendarnoj novinarki, 14. listopada “Kotlina” Danisa Tanovića, a u prosincu “Zovite babicu”. Sljedeće godine stižu “Grof Monte Cristo” (5. siječnja), “Maxima” (19. siječnja), “Archie” o Caryju Grantu (veljača), “Litvinenko” o trovanju špijuna i “Sablja” o atentatu na Đinđića. Spreman je i serijal dokumentaraca: Od 21. rujna serijal “Slava ubija” istražuje tragedije zvijezda poput Diane i Tupaca. Od 26. listopada slijedi “Christopher Reeve, vječni Superman”, a u studenome dokumentarci o Winoni Ryder, Umi Thurman i Kevinu Spaceyu. Subotom od 15:30 biografije Lagerfelda, Willisa, Lopez i Lemmona, a od 23:00 glazbeni dokumentarci o Ozzyju Osbourneu, Dalidi i Novom valu. HRT