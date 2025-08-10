Prerano ugašene: serijski zločini protiv publike - Monitor.hr
Danas (12:00)

Otišle su kao zalazak sunca u podne

Prerano ugašene: serijski zločini protiv publike

Od Freaks and Geeks i My So-Called Life do Fireflya, Carnivàlea, Romea i Mindhuntera, ova lista koju donosi Bug podsjeća na serije koje je kritika voljela, publika obožavala, a produkcijske kuće – bez trunke grižnje savjesti – ugasile. Razlozi variraju: previsoki troškovi (Rome), pogrešna promocija (Terriers), kaotično emitiranje (Firefly), ili jednostavno “ne uklapa se u algoritam” (The OA). Sve ih povezuje isto: sjajan početak, nagli kraj i gomila fanova koji još uvijek čekaju nastavak koji nikad neće stići.


03.06. (19:00)

Vi koji ste izgubili svaku nadu, radije nemojte...

Sluškinjina priča: Vizija bliske budućnosti koja bi se mogla dogoditi

Dobro je napravljena, izvrsno odglumljena i bavi se važnim temama, osobito s obzirom na to kako zapadni svijet nastavlja svoj postepeni zaokret prema autoritarizmu. Baš kao što se roman temelji na stvarnim aktima nasilja, korupcije i autokracije koji su se već dogodili, serija je bila zastrašujuća jer je nudila viziju bliske budućnosti koja se činila (ili još uvijek čini) sve bližom i stvarnijom. Serija nije previše suptilna: kad likovi, osobito žene, počnu sanjati o nadi, to se događa na suncu, u prirodi, uz ptičji pjev. Kad zlikovci Gileada vode političke intrige, to je uz cigarete, u polumraku, kraj kamina i u sobama s tamnim tapetama. Anđeo i vrag kao iz časopisa Svijet interijera. Lupiga prenosi Guardianov tekst.

11.05. (20:00)

Sram nije 'scam'

Rašeta o seriji Sram: Mladi su je prihvatili, masovno je komentirana, a zanimljiva je čak i starijoj publici

S nešto skepse odlučio je Boris Rašeta pogledati seriju “Sram”, rađenu prema norveškom hitu “Skam”. Domaći su je mediji, naime, na početku prve sezone razglasili do to te mjere da smo pomislili kako je riječ o native sadržaju, prikrivenom oglasu. No to nije slučaj. Serija je kvalitetna, a nije skupa. Navodno je cijela prva sezona stajala manje od sto tisuća eura, a snimljeno je deset epizoda. Mladi su je prihvatili, masovno je komentirana, a zanimljiva je čak i starijoj publici, poput vašeg kritičara… Mladi su glumci začuđujuće dobri, ne pate od ukočenosti ili preglumljenosti, što se događa starijima. Prije pisanja scenarija za seriju obavljena su stručna istraživanja i intervjui s mladim ljudima o njihovim navikama i mentalnom zdravlju, pa “Sram” ima i edukativan karakter.

27.04. (16:00)

Kad papa postane glavna filmska zvijezda

Od konklave do kauča kod psihoterapeuta – sve papine (ne)volje na velikom ekranu

  • Konklava – intrigantni pogled na spletke i dileme kardinala tijekom izbora pape, s odličnim Ralphom Fiennesom.
  • Dvojica pape – topla i duhovita priča o odnosu pape Franje i Benedikta XVI., uz vrhunske glumačke izvedbe.
  • Mladi papa – kontroverzna serija o hladnom, nepredvidivom i tragičnom fiktivnom papi Piju XIII., s Judeom Lawom.
  • Novi papa – nastavak “Mladog pape”, s Johnom Malkovichem kao novim, ekscentričnim papom, još više pitanja o vjeri i moralu.
  • Ribareve cipele – hladnoratovska drama o papi Kirilu, bivšem zatvoreniku iz Sibira, u interpretaciji Anthonyja Quinna.
  • Agonija i ekstaza – povijesna drama o stvaranju Sikstinske kapele i sukobu Michelangela i pape Julija II.
  • Imamo papu – topla i duhovita priča o papi koji doživi paniku nakon izbora i krene na psihoterapiju.

Zrinka Pavlić za tportal

23.04. (15:00)

Za one koji vole i igrice i serije

Početak druge sezone ‘The Last of Us’ – više drame, manje apokalipse

I dalje savršeno producirana, i dalje s iznimnim glumcima, druga sezona serije ‘The Last of Us’ malo se odmakla od histerije apokaliptičnog preživljavanja i odvukla se u depresiju post-apokaliptičnog ‘novog normalnog’. S više drame, a manje dojma da likovi prolaze misije i nivoe igre, prva se epizoda lijepo zakotrljala, iako nije kao ‘Fallout’. Zrinka Pavlić za tportal.

12.04. (01:00)

Jedino preostalo veselje, a i to bi ti uzeli

Andrassy o spoilanju serija: Onima koji to rade bih poslala Nikicu Jelavića (nogometaša, jel)

U ponedjeljak je završila treća sezona serije The White Lotus – neću vam ništa otkrit jer nisam bezobzirna divlja svinja, a kad je izašlo finale cijeli dan sam imala zadatak da izbjegavam sve objave i komentare koji se tiču serije – i uspjela sam, ali znam puno ljudi koji nisu. Par debila, apsolutno se ne namjeravam ispričat jer je to najtočniji opis, imalo nevjerojatnu potrebu HITNO, neki već u 10 ujutro, neki u 3 popodne, a neki “tek” u 6 popodne svima javit da su pogledali (što je ok) i rezimirat što se dogodilo (što je degutantno).Znam i da je to “samo serija” i da svijet ima puno većih problema, ali spoilanje serija je – pogotovo na dan finala, kad ljudi još nisu uspjeli pogledat zadnju epizodu – REMEĆENJE JAVNOG REDA I MIRA. Ili bi barem trebalo bit, a u svakom slučaju je stvar bontona koji se možda ne uči, ali se podrazumijeva.  I sigurno ta neka Marta s Facebooka kakvu svi imamo među prijateljima nije nekom išla ciljano i zlonamjerno pokvarit doživljaj, ali for fuck’s sake, Marta, je li toliko teško zaključit da možda nije pametno otkrivat rasplet ljudima koji ga još nisu stigli doživjet sami? Andrea Andrassy za Miss7.

10.04. (01:00)

Najveći kradljivci vremena

Netflix objavio najgledanije serije ikad na njihovoj platformi

Netflix mjeri uspjeh svojih serija uz pomoć dva ključna pokazatelja: broja pregleda i sati gledanja. Broj pregleda označava koliko je korisničkih računa barem jednom pogledalo neki sadržaj, tj. broj puta kada je serija pokrenuta na platformi, bez obzira na to koliko je vremena netko proveo gledajući. Na ovom popisu ističu se neki od najpoznatijih naslova, uključujući Wednesday, Stranger Things, Squid Game i Money Heist. Index

03.04. (21:00)

Muževni i jaki, ali samo na internetu

Serija “Adolescencija” – muškost u krizi?

Svaka od četiri epizode je snimljena u jednom kadru; nema rezova. Svaki dječak danas bi mogao biti protagonist Jamie, to je ono što serija želi razjasniti. Nakon škole nije odlazio na skrovita mjesta niti se družio sa sumnjivim društvom. Odlazio bi u svoju sobu, zatvorio vrata i sjedio za računalom do kasno u noć, i upao u mrežu tzv. incel ideologije.

Incel je kratica za “nedobrovoljni celibat” i opisuje mizoginu internetsku zajednicu mladih heteroseksualnih muškaraca koji krive žene za svoju apstinenciju i izražavaju svoju frustraciju, često mržnju, u ponižavajućim videima i komentarima. Incel zajednica je dio “manosfere”, labave mreže antifeminističkih internetskih foruma, knjiga, kreatora sadržaja i blogova za savjeta u svakodnevnom životu muškaraca. Oni uče dječake i muškarce kako postati jaki, uspješni i fizički spremni kako bi ih žene željele. Ali također razmjenjuju fantazije o nasilju, poniženju i savjete kako manipulirati ženama.

„Iza svega toga stoje izolacija, nedostatak muških uzora, gubitak oca i apstinencija od seksa”, objašnjava stručnjak Satterley. Osim toga, društvo je muškarcima postupno oduzimalo sve više “muških prostora”, zbog čega oni sada svojataju prostore na internetu za sebe. DW

31.03. (22:00)

Rašeta: Ubojstvo u Bijeloj kući

Pitanje: kakve veze imaju horor (klasik) “Isijavanje” i lutkina kuća? Malo drugačija, insajderska tura Bijelom kućom u ovom miš-mašu Agathe Christie i filma “Nož u leđa” i tko zna koje sve ne popularne detektivske franšize, nekim je čudom uspjela spojiti nespojivo. Barem na nivou usputne aluzije. Čini se da je zanimljiv sistem pokrivanja Bijele kuće sigurnosnim kamerama uvijek dobar povod za ovakve i slične projekte. Koliko je sve skupa ispalo uspješno vrlo je diskutabilno. Boris Rašeta za Novosti

27.03. (21:00)

Kids aren't alright

Serija ‘Adolescence’ potaknula važnu raspravu: opasan fenomen ‘incel kulture’ i njezin utjecaj na mlade

Serija Adolescence otvara važne razgovore o utjecaju interneta na mlade, uključujući subkulturu incela – zajednicu muškaraca koji se osjećaju nesposobnima za romantične odnose i razvijaju mizogine stavove. Incel ideologija povezana je s govorom mržnje, nasiljem i radikalizacijom, a već je inspirirala masovna ubojstva. Problem seže i do tinejdžera, koji tek oblikuju identitet. Roditelji kroz otvoreni dijalog mogu pomoći djeci da prepoznaju opasnosti, razviju kritičko mišljenje i izbjegnu destruktivne stavove. Psiholog Ante Bagarić za tportal

23.03. (08:00)

Užasi mladih

Serija ‘Adolescencija’ nije za bindžanje, radije razmislite o svakoj epizodi

Seriji ‘Adolescencija’ bile su dovoljne samo četiri epizode, samo četiri kadra i manje od četiri sata trajanja da pokaže kako se lako običan život obične obitelji s običnom djecom pretvara u najobičniji užas. Serija se, naime, logistički lako može pogledati u jedno popodne, ali mislim da to nije dobro. Za potpuni doživljaj dobro bi si bilo dati barem jedan dan pauze između gledanja epizoda. Ne zato što su teške – iako jesu – nego zato da vam do kraja ‘sjedne’ svaki aspekt ove priče, da ga dobro provarite, dobro razmislite o njemu, prisjetite se detalja, pokušate ih sami sebi objasniti. Ako pak sve pogledate odjednom, lako je moguće da će vas suviše obuzeti zadnje dvije epizode i da propustite do kraja doživjeti suštu genijalnost prve dvije, a i njihovu svrhu. Kaže Zrinka Pavlić za tportal.