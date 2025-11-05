Kad binge postane olimpijska disciplina

Najbolje serije 2025.: od ‘Adolescence’ do ‘Alien: Earth’ - Monitor.hr
Najbolje serije 2025.: od ‘Adolescence’ do ‘Alien: Earth’

Godina 2025. obilježena je iznimnim serijama koje su oduševile publiku i kritiku. Na vrhu je britanska drama Adolescence Stephena Grahama i Jacka Thornea, snimljena u jednom kadru, a slijede animirana komedija Long Story Short, triler The Lowdown i SF spektakl Alien: Earth. U istom društvu su i emocionalne drame poput Best Interests i Dying for Sex, te povijesni i krimi naslovi poput The Narrow Road to the Deep North, Ballard i Toxic Town. 2025. je, čini se, godina vrhunske televizije. Večernji


Jučer (19:00)

Kupili su me već kod "Ethan Hawke"

‘The Lowdown’: Ethan Hawke je savršen kao ‘bijeli spasitelj’ u novom hitu s američkog juga

Nakon serije u kojoj nam je prikazao dotad televiziji nevidljiv život mladih (a i starih) u američkom rezervatu za autohtono stanovništvo, Sterlin Harjo vraća se sa serijom u kojoj Ethan Hawke glumi novinarsko-antikvarnog istražitelja koji pokušava biti ‘bijeli spasitelj’, iako od vlastitog kaosa, pa i svojevrsnog ‘kulerskog’ samoljublja ne uspijeva spasiti ni sam sebe. Pa ipak, Harjo ga gleda sa simpatijama – pa ga tako gledamo i mi. Ethan Hawke kao da je rođen za tu ulogu. Imajući iza sebe karijeru koja je sve samo ne uredna (ali impresivna i očigledno obilježena velikim trudom da održi dobar odabir uloga s dobrim ukusom) – u ‘The Lowdownu’ se potpuno opušta. On je i kauboj i propali filozof, i propovjednik i čudak, i tip koji će vas iznervirati dok mu istodobno želite skuhati juhu. Zrinka Pavlić za tportal

28.10. (00:00)

Ovu seriju CIA vjerojatno ne bi odobrila

David Chase vraća se na televiziju s trilerom o projektu MKUltra

David Chase, tvorac serije Obitelj Soprano, vraća se na televiziju s novom HBO-ovom serijom MKUltra, temeljenom na knjizi Johna Lislea Project Mind Control. Serija će pratiti CIA-inog “Crnog čarobnjaka” Sidneya Gottlieba, vođu tajnog programa kontrole uma tijekom Hladnog rata koju je navodno provodila CIA. Chase, koji je nedavno izjavio da je zlatno doba TV drama završeno, ponovno surađuje s HBO-om kroz svoju produkcijsku kuću Riverain Pictures. Datum premijere još nije poznat, a u međuvremenu priprema i novi film. Bug

16.10. (20:00)

Irsko tamno pivo, bez puno mjehurića

House of Guiness: Pivo i (ne)prijatelji

Irski su građani, naime, mahom bili društveno, politički i ekonomski marginalizirani u odnosu na protestantsku manjinu i kolonijalnu upravljačku klasu, pa su vjerski sukobi i izborne manipulacije bili dio svakodnevne političke borbe. Iako Knight koristi stvarne povijesne teme, značajan je dio priče ipak fikcionaliziran, pa i karikiran kako bi se naglasila društvena nejednakost i složena politička napetost toga doba, a sve je to postigao nijansiranom karakterizacijom likova koji frcaju skrivenim motivima, slabostima i unutarnjim konfliktima. Ne bavi se dokumentarizmom, već kroz svoj prepoznatljiv vizualan stil i upotrebu anakrone muzike u spotovski usporenim kadrovima koristi stereotipe da pojača dramu, a estetiku kako bi propitao etiku moći i način na koji povijest pritišće pojedinca, bez obzira na to s kojeg dijela klasnog spektra dolazi. Jelena Svilar za Novosti

05.09. (17:00)

Superjunaci nisu izašli iz mode

Druga sezona ‘Mirotvorca’ na HBO-u: Gunnov recept za luđačku zabavu i dalje pali

Početak nove sezone donosi sve što volimo kod ovog antijunaka – nepredvidiv humor, ludu glazbenu podlogu i dovoljno apsurda da ga ne možemo prestati gledati. Dobro došli natrag u svijet ‘Mirotvorca’ – luđi, prljaviji i, začudo, emotivniji. Velika je novost što se priča ovaj put od početka igra s idejom alternativnih stvarnosti. To otvara prostor za još više apsurdnih obrata i susreta koji mirišu na ‘ovo se ne bi smjelo događati, ali evo, događa se’. Gunn to koristi kao dijete koje je dobilo novu kutiju Lego kockica – slaže i rastavlja prizore, mijenja ton iz sekunde u sekundu, a da se pritom nikad ne pogubi. Zrinka Pavlić za tportal

21.08. (01:00)

Ako ijedan

Serija ‘Alien: Earth’: nema previše oduševljenih…

Za razliku od propale serije ‘Raised by Wolves’, Scottov scenaristički tim nije se u dosad viđenom stigao direktno baviti temom deevolucije ljudske vrste unutar ove priče hiperevolucije (što zemaljske, što izvanzemaljske), ali indirektno jest gledano s ove druge strane ekrana, jer kao fan franšize morate s vremenom prilično otupjeti da bi ovu seriju provarili čak i na samom početku. Da ni Ed Wood ne bi mogao gore, smatraju na Ravno do dna. Unatoč zvučnom naslovu, velikom budžetu i hrpi akcije, prve dvije epizode nove FX-ove serije ‘Alien: Earth’ uspijevaju ono što je malo tko mislio da je moguće – učiniti aliena dosadnim, antikorporacijsku ideju blesavom, a gledatelja ravnodušnim… kaže tportalova Zrinka Pavlić.

10.08. (14:00)

Otišle su kao zalazak sunca u podne

Prerano ugašene: serijski zločini protiv publike

Od Freaks and Geeks i My So-Called Life do Fireflya, Carnivàlea, Romea i Mindhuntera, ova lista koju donosi Bug podsjeća na serije koje je kritika voljela, publika obožavala, a produkcijske kuće – bez trunke grižnje savjesti – ugasile. Razlozi variraju: previsoki troškovi (Rome), pogrešna promocija (Terriers), kaotično emitiranje (Firefly), ili jednostavno “ne uklapa se u algoritam” (The OA). Sve ih povezuje isto: sjajan početak, nagli kraj i gomila fanova koji još uvijek čekaju nastavak koji nikad neće stići.

03.06. (21:00)

Vi koji ste izgubili svaku nadu, radije nemojte...

Sluškinjina priča: Vizija bliske budućnosti koja bi se mogla dogoditi

Dobro je napravljena, izvrsno odglumljena i bavi se važnim temama, osobito s obzirom na to kako zapadni svijet nastavlja svoj postepeni zaokret prema autoritarizmu. Baš kao što se roman temelji na stvarnim aktima nasilja, korupcije i autokracije koji su se već dogodili, serija je bila zastrašujuća jer je nudila viziju bliske budućnosti koja se činila (ili još uvijek čini) sve bližom i stvarnijom. Serija nije previše suptilna: kad likovi, osobito žene, počnu sanjati o nadi, to se događa na suncu, u prirodi, uz ptičji pjev. Kad zlikovci Gileada vode političke intrige, to je uz cigarete, u polumraku, kraj kamina i u sobama s tamnim tapetama. Anđeo i vrag kao iz časopisa Svijet interijera. Lupiga prenosi Guardianov tekst.

11.05. (20:00)

Sram nije 'scam'

Rašeta o seriji Sram: Mladi su je prihvatili, masovno je komentirana, a zanimljiva je čak i starijoj publici

S nešto skepse odlučio je Boris Rašeta pogledati seriju “Sram”, rađenu prema norveškom hitu “Skam”. Domaći su je mediji, naime, na početku prve sezone razglasili do to te mjere da smo pomislili kako je riječ o native sadržaju, prikrivenom oglasu. No to nije slučaj. Serija je kvalitetna, a nije skupa. Navodno je cijela prva sezona stajala manje od sto tisuća eura, a snimljeno je deset epizoda. Mladi su je prihvatili, masovno je komentirana, a zanimljiva je čak i starijoj publici, poput vašeg kritičara… Mladi su glumci začuđujuće dobri, ne pate od ukočenosti ili preglumljenosti, što se događa starijima. Prije pisanja scenarija za seriju obavljena su stručna istraživanja i intervjui s mladim ljudima o njihovim navikama i mentalnom zdravlju, pa “Sram” ima i edukativan karakter.

27.04. (16:00)

Kad papa postane glavna filmska zvijezda

Od konklave do kauča kod psihoterapeuta – sve papine (ne)volje na velikom ekranu

  • Konklava – intrigantni pogled na spletke i dileme kardinala tijekom izbora pape, s odličnim Ralphom Fiennesom.
  • Dvojica pape – topla i duhovita priča o odnosu pape Franje i Benedikta XVI., uz vrhunske glumačke izvedbe.
  • Mladi papa – kontroverzna serija o hladnom, nepredvidivom i tragičnom fiktivnom papi Piju XIII., s Judeom Lawom.
  • Novi papa – nastavak “Mladog pape”, s Johnom Malkovichem kao novim, ekscentričnim papom, još više pitanja o vjeri i moralu.
  • Ribareve cipele – hladnoratovska drama o papi Kirilu, bivšem zatvoreniku iz Sibira, u interpretaciji Anthonyja Quinna.
  • Agonija i ekstaza – povijesna drama o stvaranju Sikstinske kapele i sukobu Michelangela i pape Julija II.
  • Imamo papu – topla i duhovita priča o papi koji doživi paniku nakon izbora i krene na psihoterapiju.

Zrinka Pavlić za tportal

23.04. (15:00)

Za one koji vole i igrice i serije

Početak druge sezone ‘The Last of Us’ – više drame, manje apokalipse

I dalje savršeno producirana, i dalje s iznimnim glumcima, druga sezona serije ‘The Last of Us’ malo se odmakla od histerije apokaliptičnog preživljavanja i odvukla se u depresiju post-apokaliptičnog ‘novog normalnog’. S više drame, a manje dojma da likovi prolaze misije i nivoe igre, prva se epizoda lijepo zakotrljala, iako nije kao ‘Fallout’. Zrinka Pavlić za tportal.