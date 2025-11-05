Kad binge postane olimpijska disciplina
Najbolje serije 2025.: od ‘Adolescence’ do ‘Alien: Earth’
Godina 2025. obilježena je iznimnim serijama koje su oduševile publiku i kritiku. Na vrhu je britanska drama Adolescence Stephena Grahama i Jacka Thornea, snimljena u jednom kadru, a slijede animirana komedija Long Story Short, triler The Lowdown i SF spektakl Alien: Earth. U istom društvu su i emocionalne drame poput Best Interests i Dying for Sex, te povijesni i krimi naslovi poput The Narrow Road to the Deep North, Ballard i Toxic Town. 2025. je, čini se, godina vrhunske televizije. Večernji