Jer svijet nije dovoljan
Svemirski solarni paneli mogli bi napajati 80% Europe do 2050.
Novo istraživanje King’s Collegea otkriva da bi solarni paneli u svemiru mogli zadovoljiti 80% europskih potreba za obnovljivom energijom do 2050. Tehnologija SBSP prikuplja sunčevu svjetlost u orbiti i prenosi je bežično na Zemlju, smanjujući troškove energetskog sustava za 15% i potrebu za baterijama za dvije trećine. Iako postoje tehnički izazovi i visoki početni troškovi, model pokazuje ogroman potencijal. Autori pozivaju Europu da slijedi primjer Japana i iskoristi prednosti ove tehnologije u borbi protiv klimatskih promjena. Index