Jer svijet nije dovoljan

Danas (07:00)

Svemirski solarni paneli mogli bi napajati 80% Europe do 2050.

Novo istraživanje King’s Collegea otkriva da bi solarni paneli u svemiru mogli zadovoljiti 80% europskih potreba za obnovljivom energijom do 2050. Tehnologija SBSP prikuplja sunčevu svjetlost u orbiti i prenosi je bežično na Zemlju, smanjujući troškove energetskog sustava za 15% i potrebu za baterijama za dvije trećine. Iako postoje tehnički izazovi i visoki početni troškovi, model pokazuje ogroman potencijal. Autori pozivaju Europu da slijedi primjer Japana i iskoristi prednosti ove tehnologije u borbi protiv klimatskih promjena. Index


07.08. (14:00)

Kad već moraš ležati zauvijek, barem neka tvoj krov proizvodi struju

Francuski grad pretvara svoje groblje u solarnu elektranu

Francuski gradić Saint-Joachim u močvarnoj regiji Brière postavlja nadstrešnicu sa solarnim panelima iznad svog često poplavljenog groblja. Projekt će zaštititi grobove od vode, skupljati kišnicu i proizvoditi 1,3 MW zelene energije. Gotovo svi od 4.000 stanovnika podržali su ideju, a mnogi su se i uključili financijski. Struja se neće isporučivati izravno, već će se obračunavati udjeli temeljem potrošnje. Investicija od 3,35 milijuna eura trebala bi se isplatiti već u ljeto 2025. kada “solarno groblje” krene s proizvodnjom. Green

29.06. (20:00)

Sunce im grije radni staž

Krovna revolucija: kako domaće tvrtke pune baterije izravno od sunca

Na krovovima svojih pogona tvrtka Končar postavlja sunčane elektrane koje već pokrivaju velik dio potrošnje, smanjuju emisije CO₂ i ovisnost o tržištu energije. Do 2026. planira iz obnovljivih izvora pokrivati 35% potreba. Sličnim putem idu i druge tvrtke poput Plive, Podravke i METRO-a. U Hrvatskoj je trenutačno priključeno više od 27.000 solarnih sustava, a industrijski objekti daju značajan doprinos energetskoj tranziciji – tiho, ali učinkovito, panel po panel. Zgradonačelnik

24.04. (20:00)

Kad ti račun za struju pokaže zube, ti mu pokaži panel

Sunce na balkonu: mala elektrana s velikim ambicijama

Balkonski solarni paneli postaju sve popularniji u Europi, posebice u Njemačkoj, gdje mogu uštedjeti do 15 % godišnje na računima za struju. Lako se postavljaju, ne zahtijevaju profesionalnu ugradnju i koštaju od 400 do 1200 eura. Najbolje rade na balkonima okrenutima prema jugu, bez sjena i s prozirnom ogradom. Iako proizvode manje energije nego krovni sustavi, idealni su za stanare koji žele energetski doprinijeti bez velikih ulaganja. Green

03.02. (20:00)

Francuzi izmislili sunčane tračnice – samo još fali kremu za sunčanje nanijeti

Vlakovi na sunčani pogon: Kad tračnice postanu solarni paneli

SNCF testira inovativne solarne module na željezničkim tračnicama u sklopu projekta Solveig. Inženjeri su 17. siječnja postavili osam solarnih ploča u Achèresu kako bi procijenili njihovu učinkovitost tijekom šest mjeseci. Ako testovi budu uspješni, sustav bi se mogao primijeniti u većem opsegu, prvenstveno za opskrbu električnom energijom u operacijama održavanja. Cilj SNCF-a je do 2030. instalirati 1000 MWp fotonaponskog kapaciteta, pridonoseći energetskoj održivosti, budući da već 80% nacionalnih vlakova koristi električnu energiju. Revija HAK

18.11.2024. (17:00)

Kako sunce pomaže novčaniku (i planeti)

Za solare na kućama možete ostvariti pola uloženog novca nazad

Hrvatska ulaže u zelenu tranziciju omogućujući građanima retroaktivni povrat do 50% troškova za solarne elektrane postavljene lani, uz budžet od pet milijuna eura. Fond za zaštitu okoliša sufinancira do 600 eura po kilovatu, a interes za solare raste zbog rasta cijena struje. Tvrtke koriste EU potpore, povoljne kredite i PPA modele za ulaganja bez početnih troškova. Tehnologija napreduje, od bifacijalnih modula do hibridnih izmjenjivača i baterijskih sustava. Solari mogu smanjiti troškove kućanstava do 70%, uz povrat ulaganja u tri do četiri godine, što ih čini privlačnom investicijom za budućnost. Lider

21.10.2024. (23:00)

Kvaka 22

Državna procedura oko potpora za solarne panele izazvala val nezadovoljstva

Iako je država raspisala natječaj za dodjelu sredstava za postavljanje i već postavljene fotonaponske ćelije na krovove kuća, neki građani, koji su se prijavili na njih, nisu prihvaćeni iz neshvatljivih razloga, navodno zbog nepotpune dokumentacije ili drugih neispunjenih uvjeta. Koliko je stvar apsurdna, dokazuje primjer jednog majstora koji je ženi kojoj je postavljao fotonaponske ćelije na kuću rekao da se nema smisla prijavljivati na njih ako nema vezu. Povjerovala mu je jer ni sam nije uspio dobiti potporu, „mada sve te procedure i dokumentaciju ima u malom prstu“. Dugo je tako u RH pojam suvremene energetske demokratizacije bio ono što narod obično naziva „misaona imenica“. Uslijed toga nisu mogle zaživjeti ni građanske energetske zadruge, ali se profitno ulaganje u vjetroparkove i solarne elektrane, zbog povlaštenog statusa ulagača i javno subvencionirane otkupne cijene njihove energije, svrstavalo među najbolje komercijalne poslove u Hrvatskoj. DW

20.10.2024. (15:00)

Skoro da i svira

Solarni kontejner: Sustav s 240 solarnih panela otvara se poput harmonike

Ova prijenosna solarna konfiguracija može se seliti ili postaviti fiksno na mjesto. SolarCont je dizajniran da stane u kontejner standardne veličine šest metara u duljinu, širok je 2,4 metra i visok 2,9 metara. Standardizirana veličina omogućuje da se solarni moduli premjeste na bilo koji dio svijeta pomoću kontejnerskih brodova, teretnih vlakova ili kamiona za prijevoz kontejnera. Kontejner također osigurava da se generatori zelene energije transportiraju kompaktno i sigurno te stignu u vrhunskom stanju za rad na lokaciji. Revija HAK

10.10.2024. (12:00)

Dajte nama koji ako već imate viška...

Žrtva vlastitog uspjeha: Australija sad ima previše solarnih panela

U Australiji je često sunčano pa većina zemlje prima više od 3000 sati sunčeve svjetlosti godišnje. Stoga je idealno mjesto za solarne panele gdje više od 3 milijuna domova ima sustave na svojim krovovima. Dakle, svaka treća obiteljska kuća. Ali problem je sa starom i slabo povezanom električnom mrežom pa udari električne energije iz solarnih ploča mogu preopteretiti mrežu. Upravo to se dogodilo prošle subote u državi Victoriji, kada je došlo do pada sustava. U Australiji obnovljivi izvori energije pokrivaju 70% potražnje za električnom energijom. Već 2018. godine instalirano je šest solarnih panela u minuti. Ova stopa se smanjila, ali je omjer visok, više od 25 posto kućanstava ima solarne panele. Revija HAK

03.10.2024. (12:00)

Dobar deal

Za fotonaponsku elektranu na kući možete dobiti 50 posto sredstava

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je javni poziv za poticanje ugradnje fotonaponskih elektrana u obiteljskim kućama. Podnošenje prijava počinje 4. studenog u devet sati, a podnose se isključivo elektronički, putem informacijskog sustava eFZOEU uz NIAS autentifikaciju i korištenje vjerodajnica značajne sigurnosti. Na javni poziv mogu se prijaviti građani koji su od 1. siječnja do 29. prosinca 2023. na svojim kućama već instalirali fotonaponsku elektranu i dobili potvrdu za trajni pogon, ali i građani koji na prošlogodišnji poziv za sufinanciranje fotonaponskih elektrana nisu dostavili svu potrebnu dokumentaciju, a udovoljavaju propisanim uvjetima. Green

24.07.2024. (10:00)

Zeleni i sunčani

Zeleni krovovi smanjuju temperaturu u gradovima i produžuju vijek solarnim panelima

U kombinaciji sa solarnim panelima, zeleni krovovi doprinose boljoj energetskoj učinkovitosti zgrada, ali i produžuju životni vijek solarnih panela jer ih štite od vremenskih utjecaja. Pomažu u regulaciji temperature zgrade, smanjujući potrebu za hlađenjem ljeti i grijanjem zimi. Osim što uljepšavaju životni prostor i pružaju toplinsku izolaciju, zeleni krovovi apsorbiraju kišnicu, a time smanjuju oticanje voda i smanjuju opterećenja na sustav za odvodnju. Također, pružaju stanište korisnim kukcima, čime utječu na održavanje bioraznolikosti. Green