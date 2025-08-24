Jer svijet nije dovoljan

Iako je država raspisala natječaj za dodjelu sredstava za postavljanje i već postavljene fotonaponske ćelije na krovove kuća, neki građani, koji su se prijavili na njih, nisu prihvaćeni iz neshvatljivih razloga, navodno zbog nepotpune dokumentacije ili drugih neispunjenih uvjeta. Koliko je stvar apsurdna, dokazuje primjer jednog majstora koji je ženi kojoj je postavljao fotonaponske ćelije na kuću rekao da se nema smisla prijavljivati na njih ako nema vezu. Povjerovala mu je jer ni sam nije uspio dobiti potporu, „mada sve te procedure i dokumentaciju ima u malom prstu“. Dugo je tako u RH pojam suvremene energetske demokratizacije bio ono što narod obično naziva „misaona imenica“. Uslijed toga nisu mogle zaživjeti ni građanske energetske zadruge, ali se profitno ulaganje u vjetroparkove i solarne elektrane, zbog povlaštenog statusa ulagača i javno subvencionirane otkupne cijene njihove energije, svrstavalo među najbolje komercijalne poslove u Hrvatskoj. DW