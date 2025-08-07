Kad već moraš ležati zauvijek, barem neka tvoj krov proizvodi struju

Grobna mjesta u pravilu se nalaze na zemljištima koja su u vlasništu jedinica lokalne smaouprave pa se ne smiju prodavati, nego samo ugovorom ovjerenim kod javnog bilježnika ustupiti drugoj osobi na korištenje. Fizičke osobe mogu samo biti korisnici grobnih mjesta te vlasnici tzv. nadgrobnog uređaja koji čine nadgrobna ploča i spomenik te ograda groba. Najskuplja grobna mjesta na Mirogoju od gradske tvrtke su oko 12 tisuća eura, a najjeftinija 1800. Dodjela grobnog mjesta prije nastale potrebe za ukopom košta 1.244 eura. Općenito najskuplje je u Dubrovniku, a prodaje se za 80 tisuća eura. U Osijeku su većinom jeftinija, između 1.000 i 3.000 eura, a u manjim mjestima koštaju tek do par stotina eura. N1