Kad već moraš ležati zauvijek, barem neka tvoj krov proizvodi struju
Francuski grad pretvara svoje groblje u solarnu elektranu
Francuski gradić Saint-Joachim u močvarnoj regiji Brière postavlja nadstrešnicu sa solarnim panelima iznad svog često poplavljenog groblja. Projekt će zaštititi grobove od vode, skupljati kišnicu i proizvoditi 1,3 MW zelene energije. Gotovo svi od 4.000 stanovnika podržali su ideju, a mnogi su se i uključili financijski. Struja se neće isporučivati izravno, već će se obračunavati udjeli temeljem potrošnje. Investicija od 3,35 milijuna eura trebala bi se isplatiti već u ljeto 2025. kada “solarno groblje” krene s proizvodnjom. Green