Danas (14:00)

Kad već moraš ležati zauvijek, barem neka tvoj krov proizvodi struju

Francuski grad pretvara svoje groblje u solarnu elektranu

Francuski gradić Saint-Joachim u močvarnoj regiji Brière postavlja nadstrešnicu sa solarnim panelima iznad svog često poplavljenog groblja. Projekt će zaštititi grobove od vode, skupljati kišnicu i proizvoditi 1,3 MW zelene energije. Gotovo svi od 4.000 stanovnika podržali su ideju, a mnogi su se i uključili financijski. Struja se neće isporučivati izravno, već će se obračunavati udjeli temeljem potrošnje. Investicija od 3,35 milijuna eura trebala bi se isplatiti već u ljeto 2025. kada “solarno groblje” krene s proizvodnjom. Green


Slične vijesti

28.06. (19:00)

Počivalište s pogledom – ali po tržišnoj cijeni

Novi zakon o grobljima: Skraćeni rokovi, skuplji počinci

Novi Zakon o grobljima donosi stroža pravila o održavanju, nasljeđivanju i korištenju grobnih mjesta. Nakon deset godina neplaćanja naknade, korisnici ih mogu izgubiti, a minimalni rok za premještanje starih groblja sada je samo 30 godina. Iako je prodaja grobnica zabranjena, oglašavaju se pod “ustupanje” i dostižu cijene od 100.000+ eura na Mirogoju. Cijene variraju: od 200 eura u Čazmi do desetaka tisuća u Zagrebu, Dubrovniku i Zadru. Ukratko – grobno mjesto je nova nekretnina. N1, Index

08.11.2024. (12:00)

Smišljeno za mrtve, dizajnirano za žive

Arhitekti proširili staro češko groblje prigrlivši suvremene, donedavno ne tako uobičajene metode sahrane

Ne oslanjajući se na vjerske simbole, pokušali su zadržati “pristup pun nade” koji nazivaju “utješnom arhitekturom”. “Ovo je prilika da preispitamo ulogu groblja u modernom društvu. Želimo stvoriti prostor koji će potaknuti dijalog o smrti i sjećanju, dok istovremeno pruža utočište za sve koji dolaze”, poručuju Mjölk arhitekti. Novi dio groblja nalazi se na mirnom brežuljku izvan središta grada te je okružen prirodom, što – prema arhitektima – “simbolizira ciklus života”. Glavni elementi dizajna uključuju prostrane staze, mirne vrtove i jedinstvene grobne jedinice koje su oblikovane kako bi se integrirale u krajolik. Haus

21.07.2024. (22:00)

I zagrobni život je luksuz

Grobno mjesto u Hrvatskoj ne može se prodati, nego samo ustupiti

Grobna mjesta u pravilu se nalaze na zemljištima koja su u vlasništu jedinica lokalne smaouprave pa se ne smiju prodavati, nego samo ugovorom ovjerenim kod javnog bilježnika ustupiti drugoj osobi na korištenje. Fizičke osobe mogu samo biti korisnici grobnih mjesta te vlasnici tzv. nadgrobnog uređaja koji čine nadgrobna ploča i spomenik te ograda groba. Najskuplja grobna mjesta na Mirogoju od gradske tvrtke su oko 12 tisuća eura, a najjeftinija 1800. Dodjela grobnog mjesta prije nastale potrebe za ukopom košta 1.244 eura. Općenito najskuplje je u Dubrovniku, a prodaje se za 80 tisuća eura. U Osijeku su većinom jeftinija, između 1.000 i 3.000 eura, a u manjim mjestima koštaju tek do par stotina eura. N1

11.06.2024. (01:00)

O sunčece ti presvetlo

Groblja kao solarne elektrane: Grad Valencia je identificirala više groblja koja mogu primiti 6658 solarnih panela

Kada bude dovršen, projekt će generirati preko 440.000 kilovata energije i uštedjeti 140 tona emisija ugljika svake godine. Većina energije iz ovih postrojenja koristit će se za napajanje općinskih zgrada, ali 25 posto proizvodnje također je rezervirano za ugrožena kućanstva. Projekt je dio klimatske misije Valencia 2030, u okviru koje grad namjerava zadovoljiti 27 posto svoje potražnje za energijom iz obnovljivih izvora i koristiti je za javnu infrastrukturu. Revija HAK

13.03.2018. (08:06)

Noć živih mrtvaca

Novi zakon: Grobna naknada i ukopna mjesta bit će skuplja

Komunalna poduzeća po novom se zakonu više neće smjeti baviti tržišnim djelatnostima, što u praksi znači da će, primjerice, komunalno poduzeće za održavanje groblja i dalje u nadležnosti imati prodaju grobnih mjesta, uređenje i održavanje groblja, ali ne i nuditi uslugu prodaje pogrebne opreme, vijenaca, osmrtnica – organizaciju pogreba općenito – već će taj dio posla obavljati privatna poduzeća. Osim što će građani za ukop pokojnika sad morati ići na dva mjesta, godišnja grobna naknada bi mogla višestruko poskupjeti ne budu li grad ili općina za komunalce odvajali dovoljno iz proračuna, a poskupjeti bi mogla i grobna mjesta. Novi list

28.11.2017. (18:02)

Stanovi za mrtve

Zgrade kao vertikalna groblja

Od Brazila do Izraela, razne zemlje eksperimentiraju s novim tipom groblja: utorima u visokoj stambenoj zgradi. Ovi ‘vertikalni grobovi’ obično imaju nekoliko katova, uredno složenih u redove polica ili ladice. Omogućuju više od sedam puta veću učinkovitost nego uobičajena grobna mjesta, dok istodobno figuriraju kao atraktivni iako prilično morbidni spomenici, piše BBC.

01.11.2017. (12:49)

Vječnost je preduga

Je li odzvonilo klasičnim grobljima?

DW ima zanimljiv test o tome kako je u Njemačkoj sve manje klasičnih groblja, jer se većina ljudi odlučuje na kremaciju. Tako ostaje više prostora, manje su najamnine, pa se pronalaze alternative za neiskorišteni prostor. Npr. u Berlinu su izgrađeni stanovi na zemljištima koja su nekad bila groblja u vlasništvu protestantske crkve. Kod kroničnog manjka stambenog prostora u velikim gradovima je ovo jedna zanimljiva alternativa.

31.01.2017. (15:55)

Fascinantna groblja predmeta poput telefonskih govornica, neonskih znakova i tramvajskih vagona

20.11.2016. (16:19)

Mjesta tuge, ali i divljenja: Najljepša groblja svijeta

07.06.2016. (11:55)

U Zagrebu se gradi groblje kućnih ljubimaca vrijedno 15 milijuna kuna