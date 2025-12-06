Sunčece ti presvetlo
Hrvatska prešla 1 GW krovnih solara, poduzetnici vode igru
Hrvatska distribucijska mreža doživljava snažan rast krovnih sunčanih elektrana, s 38.947 priključenih sustava i ukupno 1107 MW snage do listopada 2025. Poduzetnici, iako imaju samo petinu elektrana, drže gotovo 80 % ukupne snage. Broj instalacija porastao je više od deset puta od 2021. godine. Najveći rast bilježe županije s razvijenim gospodarstvom i turizmom. Dinamika razvoja već opterećuje mrežu, pa HEP ODS planira pojačanja, modernizaciju i digitalizaciju te očekuje dodatnih 900 MW do 2030. godine. Lider