Tako peglaju karticu da osjeti cijeli svijet

Više od trećine svjetskog duga otpada na SAD, koji duguje 33,2 bilijuna dolara. S obzirom na sve veći teret zaduženosti, trošak servisiranja tog duga sada već čini 20 posto američke državne potrošnje. Sjeverna Amerika ima najveći dug u apsolutnom iznosu kao i udjel duga u BDP-u u usporedbi s drugim regijama. Treće najveće svjetsko gospodarstvo, Japan, ima jedan od najvećih omjera duga u BDP-u, od 255 posto. Europa sudjeluje s nešto više od 20 posto. Najzaduženije zemlje su Grčka sa 168 posto BDP-a i Italija sa 144 posto. Slijede Portugal, Francuska i Španjolska s dugom većim od BDP-a za oko 12 posto. Njemačka se drži prilično dobro sa 66 posto BDP-a, ali bilježi znatni rast troškova servisiranja duga. Hrvatski javni dug od 46,3 milijarde eura u globalnim razmjerima predstavlja kap u moru. tportal