Svjetski dug dosegnuo rekordnih 353 bilijuna dolara, glavni pokretač je javno zaduživanje SAD-a - Monitor.hr
Danas (11:00)

Tako peglaju karticu da osjeti cijeli svijet

Svjetski dug dosegnuo rekordnih 353 bilijuna dolara, glavni pokretač je javno zaduživanje SAD-a

Globalni dug krajem ožujka dosegnuo je povijesni vrhunac, rastući najbrže od sredine 2025. godine. Investitori zbog poteza SAD-a sve češće biraju japanske i europske obveznice. Dok razvijena tržišta bilježe blagi pad udjela duga u BDP-u, gospodarstva u razvoju i Kina bilježe snažan rast. Dugoročni pritisci poput starenja stanovništva, troškova obrane i ulaganja u umjetnu inteligenciju nastavit će poticati zaduživanje, dok geopolitički sukobi na Bliskom istoku dodatno otežavaju globalnu fiskalnu sliku. HRT, Poslovni


Slične vijesti

21.12.2023. (11:00)

Dužni smo, samo ne znam kojem planetu

Globalni državni dug ove godine dosegnut će 97,1 bilijuna dolara

Više od trećine svjetskog duga otpada na SAD, koji duguje 33,2 bilijuna dolara. S obzirom na sve veći teret zaduženosti, trošak servisiranja tog duga sada već čini 20 posto američke državne potrošnje. Sjeverna Amerika ima najveći dug u apsolutnom iznosu kao i udjel duga u BDP-u u usporedbi s drugim regijama. Treće najveće svjetsko gospodarstvo, Japan, ima jedan od najvećih omjera duga u BDP-u, od 255 posto. Europa sudjeluje s nešto više od 20 posto. Najzaduženije zemlje su Grčka sa 168 posto BDP-a i Italija sa 144 posto. Slijede Portugal, Francuska i Španjolska s dugom većim od BDP-a za oko 12 posto. Njemačka se drži prilično dobro sa 66 posto BDP-a, ali bilježi znatni rast troškova servisiranja duga. Hrvatski javni dug od 46,3 milijarde eura u globalnim razmjerima predstavlja kap u moru. tportal

08.01.2018. (08:08)

Svijet na dug

Rekord: Globalni dug porastao na 233.000 milijardi dolara

U trećem kvartalu 2017. godine ukupan globalni dug porastao je na rekordnih 233.000 milijardi dolara, što je za 16.000 milijardi dolara više u odnosu na kraj 2016. godine. Dug privatnog nefinancijskog sektora je dostigao rekordne nivoe u Kanadi, Francuskoj, Hong Kongu, Južnoj Koreji, Švicarskoj i Turskoj. Istovremeno, udio javnog duga u globalnom bruto domaćem proizvodu (BDP) je smanjen četvrti kvartal zaredom, jer je privredni rast ubrzao i on sada iznosi 318 posto BDP-a., što je za tri postotna boda ispod rekordnog nivoa iz trećeg kvartala 2016. godine. Business Insider