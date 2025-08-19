Kad crna rupa postane dosadna, svemir izmisli nešto novo

U galaksiji udaljenoj 300 milijuna svjetlosnih godina opaženo je nešto što prije nikad nje viđeno “uživo”: povećanje sjaja koje se povezuje s naglim povećanjem aktivnosti crne rupe u njezinom središtu. Ono što su zaključili i što je objavljeno u časopisu Astronomy & Astrophysics, jest da smo prvi put u povijesti “uživo” svjedočili “paljenju” jedne crne rupe. Slični fenomeni mogu se dogoditi kad crna rupa proguta zvijezdu, ili prođe kroz period supernove, pa udaljene galaksije odjednom značajno zasvijetle. No, u ovom slučaju povećanje sjaja traje i danas, više od četiri godine nakon inicijalnog opažanja. Galaksija, 300 milijuna svjetlosnih godina udaljena od nas i smještena u zviježđu Djevice, dakle, prolazi kroz nešto još neviđeno. Bug