Tajanstveni Punctum: nova točka na karti svemira - Monitor.hr
Danas (11:00)

Kad crna rupa postane dosadna, svemir izmisli nešto novo

Tajanstveni Punctum: nova točka na karti svemira

Astronomi su otkrili neobičan svemirski objekt, nazvan Punctum, vidljiv isključivo na milimetarskim valnim duljinama putem ALMA teleskopa. Za razliku od magnatara, pulsara ili supernova, ovaj kompaktni i iznimno svijetli objekt odlikuje se uredno organiziranim magnetskim poljem te je 10 do 100 puta sjajniji od supernova. Njegovo podrijetlo ostaje misterij – moguće je povezan s crnom rupom ili neutronskom zvijezdom. Znanstvenici smatraju da bi upravo polarizacija svjetlosti mogla otkriti njegovu prirodu, a otkriće pokazuje da svemir i dalje skriva nepoznanice čak i na dobro istraženim područjima. tportal


Slične vijesti

12.11.2024. (10:00)

Prekrivaju nam nebo

Astronomi u otvorenom pismu apeliraju: “Zaustavite Starlink”

Više od stotinu astronoma potpisalo je otvoreno pismo u kojem poziva američku Federalnu komisiju za komunikaciju (FCC) da zaustavi lansiranja novih Starlinkovih satelita i drugih sličnih satelita. Kako navode u pismu, strahuju za njihov utjecaj na okoliš i upozoravaju kako sve veći broj takvih satelita otežava proučavanje i snimanje dubokog svemira. Prema posljednjim informacijama, u orbiti oko Zemlje trenutno se nalazi više od devet tisuća aktivnih satelita, od čega polovica pripada SpaceX-ovom Starlinku. Zimo

24.06.2024. (09:00)

Nek ta naša samo i dalje miruje

Po prvi put ‘snimljena’ crna rupa kako guta materijal oko sebe, slično bi se moglo dogoditi s jednom u našoj galaksiji

U galaksiji udaljenoj 300 milijuna svjetlosnih godina opaženo je nešto što prije nikad nje viđeno “uživo”: povećanje sjaja koje se povezuje s naglim povećanjem aktivnosti crne rupe u njezinom središtu. Ono što su zaključili i što je objavljeno u časopisu Astronomy & Astrophysics, jest da smo prvi put u povijesti “uživo” svjedočili “paljenju” jedne crne rupe. Slični fenomeni mogu se dogoditi kad crna rupa proguta zvijezdu, ili prođe kroz period supernove, pa udaljene galaksije odjednom značajno zasvijetle. No, u ovom slučaju povećanje sjaja traje i danas, više od četiri godine nakon inicijalnog opažanja. Galaksija, 300 milijuna svjetlosnih godina udaljena od nas i smještena u zviježđu Djevice, dakle, prolazi kroz nešto još neviđeno. Bug