Kad crna rupa postane dosadna, svemir izmisli nešto novo
Tajanstveni Punctum: nova točka na karti svemira
Astronomi su otkrili neobičan svemirski objekt, nazvan Punctum, vidljiv isključivo na milimetarskim valnim duljinama putem ALMA teleskopa. Za razliku od magnatara, pulsara ili supernova, ovaj kompaktni i iznimno svijetli objekt odlikuje se uredno organiziranim magnetskim poljem te je 10 do 100 puta sjajniji od supernova. Njegovo podrijetlo ostaje misterij – moguće je povezan s crnom rupom ili neutronskom zvijezdom. Znanstvenici smatraju da bi upravo polarizacija svjetlosti mogla otkriti njegovu prirodu, a otkriće pokazuje da svemir i dalje skriva nepoznanice čak i na dobro istraženim područjima. tportal