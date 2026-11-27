Filantropi s agendom
Tehnološki milijarderi dijele dionice građanima: Velikodušna filantropija ili kupovanje naklonosti i obrana od strože regulacije AI-ja?
Suočeni s rastućim nepovjerenjem javnosti i strahom od gubitka radnih mjesta zbog umjetne inteligencije, tehnološki milijarderi poput Elona Muska i tvrtke Anthropic počeli su dijeliti dionice građanima i fondovima za opće dobro. CBS… Cilj je vezati osobni financijski interes obitelji uz uspjeh tehnoloških divova te preduhitriti strožu državnu regulaciju i visoke poreze koje predlažu pojedini političari. Iako se time stvara svojevrsni „univerzalni kapital“, stručnjaci upozoravaju da simbolični vlasnički udjeli ne mogu zamijeniti sigurna radna mjesta, dok istodobno dovode građane u apsurdan sukob interesa između zaštite vlastitog rada i rasta vrijednosti njihovih dionica. Lider