Da vidimo što je snimio naš kozmički radoholičar
Teleskop James Webb nakon 65 sati promatranja otkrio dosad neviđene detalje galaksije M82
Svemirski teleskop James Webb (JWST) proveo je 65 sati promatrajući spiralnu galaksiju Messier 82 (M82), poznatiju kao galaksija Cigara. Rezultirajuća slika od 223 megapiksela otkriva čak 16,5 milijuna pojedinačnih zvijezda i njezinu proširenu strukturu diska. M82 je znanstvenicima fascinantna zbog iznimno visoke stope formiranja zvijezda – čak deset puta brže nego u Mliječnoj stazi, što je vjerojatno posljedica galaktičkog sudara. Kombiniranjem Webbovih infracrvenih podataka, koji prodiru kroz gustu kozmičku prašinu, s podacima teleskopa Hubble, astronomi pokušavaju dešifrirati evolucijsku povijest ove spektakularne, ali kratkovječne galaksije. PetaPixel