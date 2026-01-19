Znoj i mišići kao nova valuta

“Ljeto je iza ugla i ne znam za tebe, ali ja izgledam ko hladetina, što ne samo da nije lijepo na plaži nego je i opasno jer nikad ne znaš kad će te neki random Čeh pokušat narezat nožem i namazat na kruh, ili šta se već s hladetinom radi. A ni kondicije nemam da pobjegnem tom Čehu i njegovom nožu, tako da u teretanu moram, barem malo. To je govor koji sam samoj sebi održala prije dva tjedna i taman kad sam htjela krenut, vidi! U ulici koja vodi do moje teretane se urušilo tlo”, piše Gradska cura o razlozima zbog kojih jednostavno ne stigne u teretanu.