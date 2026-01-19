Znoj i mišići kao nova valuta
Teretana kao statusni simbol modernog doba: gdje se zdravlje, identitet i društveni kapital znoje zajedno
U posljednjih desetak godina fitness je prerastao iz usputne obveze u snažan lifestyle marker. Teretana više nije samo mjesto vježbanja, već prostor u kojem se gradi identitet, mentalna stabilnost i društvena pripadnost. Psiholozi ističu da se naglasak pomaknuo s izgleda na osjećaj kontrole, otpornosti i brige o mentalnom zdravlju. Društvene mreže dodatno su popularizirale fitness, ali su i demokratizirale znanje o treningu. U svijetu nesigurnosti, vježbanje postaje sidro – i novi statusni simbol. Index