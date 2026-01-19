Teretana kao statusni simbol modernog doba: gdje se zdravlje, identitet i društveni kapital znoje zajedno - Monitor.hr
Danas (19:00)

Znoj i mišići kao nova valuta

Teretana kao statusni simbol modernog doba: gdje se zdravlje, identitet i društveni kapital znoje zajedno

U posljednjih desetak godina fitness je prerastao iz usputne obveze u snažan lifestyle marker. Teretana više nije samo mjesto vježbanja, već prostor u kojem se gradi identitet, mentalna stabilnost i društvena pripadnost. Psiholozi ističu da se naglasak pomaknuo s izgleda na osjećaj kontrole, otpornosti i brige o mentalnom zdravlju. Društvene mreže dodatno su popularizirale fitness, ali su i demokratizirale znanje o treningu. U svijetu nesigurnosti, vježbanje postaje sidro – i novi statusni simbol. Index


Slične vijesti

15.11.2024. (13:00)

Bježi salo, dolazi fit fazon!

Kako vježbanje i prehrana spašavaju liniju i zdravlje

Vježbanje i balansirana prehrana čine savršeni tim za mršavljenje i zdravlje. Dok vježbanje sagorijeva kalorije, povećava metabolizam i oblikuje tijelo, prehrana osigurava energiju i pomaže održati kalorijski deficit. Aerobne vježbe troše masnoće, dok trening snage gradi mišiće koji dodatno troše energiju. Zdrava prehrana bogata proteinima, složenim ugljikohidratima i zdravim mastima čini ključnu razliku, uz obaveznu hidrataciju. Rezultat? Snažnije tijelo, bolji san, jači imunitet i sretniji vi!  Monitor

27.02.2024. (13:00)

Kad već ne idete u pravu

Gym Manager: simulacijska igrica u kojoj svatko može upravljati teretanom

Otvorite novu teretanu u gradu, opremite ju, privlačite mušterije i onda im slažete programe vježbanja te ih bodrite dok oni potiho proklinju vas, teretanu i svoju sudbinu. Ovo je jedna od onih PlayWay igara koje nisu promovirane fejk snimkama koje izgledaju bolje nego same igre. Umjesto toga ovdje možete vidjeti sirovo stanje igre gdje likovi prolaze jedni kroz druge. Demo je već dostupan, a puna verzija igre trebala bi izaći u drugoj polovici 2024. HCL

14.09.2023. (22:00)

Skup sport

Treniranje u teretani je skuplje, ali ima više benefita nego kod kuće

Brojne su prednosti vježbanja u teretani – motivirajuća glazba, nema dodatnih smetnji sa strane, veći izbor opreme od one koju osoba posjeduje kod kuće. Teško da možemo znati koliko dobro i pravilno izvesti trening, u čemu savjeti stručnjaka imaju neupitnu važnost. No uzimajući u obzir i moderan stil života koji nam često ne ostavlja previše vremena za sve hobije, pa tako i vježbanje, mnogi se odlučuju za drugu opciju – kućne treninge. Svoj vlastiti raspored tako ne moraju prilagođavati radnom vremenu teretane, imaju privatnost i ne manje bitno, financijsku uštedu. Hrvatska je među skupljim zemljama, s prosječnom mjesečnom članarinom od oko 39 eura. HRT

01.01.2018. (15:01)

Najbolja oprema za kućnu teretanu

22.09.2017. (19:30)

Jer ste vi brži!

Zašto vam se čini da vam je pjesma sporija za vrijeme treninga

Ako vam se nakon pola sata vježbanja u teretani ili džogiranja čini da su pjesme koje slušate za to vrijeme postale sporije, to je zbog složene interakcije tjelesne aktivnosti i moždanog poimanja vremena. Prema studiji iz 2012. godine, neki profesionalni sportaši mogu doživjeti promjene u percepciji vremena dok su tjelesno najaktivniji – recimo, tenisačima se zna učiniti da im se loptica približava sporije. Što je tjelesna vježba intenzivnija, to ljudsko tijelo više preferira brži tempo pjesme, zbog čega nam se može učiniti da se pjesma „usporila“. Business Insider

19.04.2016. (14:19)

Od ponedjeljka

Dnevnik gradske cure: TeretaNE

“Ljeto je iza ugla i ne znam za tebe, ali ja izgledam ko hladetina, što ne samo da nije lijepo na plaži nego je i opasno jer nikad ne znaš kad će te neki random Čeh pokušat narezat nožem i namazat na kruh, ili šta se već s hladetinom radi. A ni kondicije nemam da pobjegnem tom Čehu i njegovom nožu, tako da u teretanu moram, barem malo. To je govor koji sam samoj sebi održala prije dva tjedna i taman kad sam htjela krenut, vidi! U ulici koja vodi do moje teretane se urušilo tlo”, piše Gradska cura o razlozima zbog kojih jednostavno ne stigne u teretanu.