Pa ti jedi sve što raste iz tla
Tisuće hektara u Francuskoj moguće kontaminirane ‘vječnim’ PFAS kemikalijama
Mulj iz pročistača otpadnih voda koji sadrži ove spojeve godinama se koristi kao gnojivo. Analiza više od 400.000 uzoraka industrijskih otpadnih voda pokazala je da su desetci tvornica ispuštali PFAS dok su pročišćeni mulj slali na poljoprivredna polja. PFAS su povezani s ozbiljnim zdravstvenim rizicima i teško se uklanjaju iz okoliša. Francuska zasad nema posebne granične vrijednosti za PFAS u tlu ili hrani, dok EU priprema strože praćenje od 2027. godine. Agroklub