Otrovni koktel u košarici: Jabuke prepune "vječnih" kemikalija i neurotoksina - Monitor.hr
Danas (14:00)

Možda je od toga stradala i Snjeguljica

Istraživanje mreže PAN Europe otkrilo je alarmantne razine pesticida u europskim jabukama: 71 % uzoraka sadrži najtoksičnije tvari, dok je u 64 % pronađen PFAS (“vječne kemikalije”). Hrvatski rezultati su porazni – svi testirani uzroci sadržavali su neurotoksične pesticide, a većina i PFAS. Konvencionalna jabuka prska se u prosjeku 30 puta, zbog čega čak 93 % uzoraka ne bi smjelo završiti u dječjoj kašici. Dok regulativa zanemaruje opasni “učinak koktela”, a institucije poput Državnog inspektorata odbijaju dati informacije o nadzoru, potrošačima se savjetuje okretanje ekološkom uzgoju kako bi izbjegli endokrine disruptore i kancerogene fungicide. H-alter


