Možda je od toga stradala i Snjeguljica

Ministarstvo poljoprivrede u travnju bi trebalo raspisati novi natječaj za Shemu školskog voća, no lokalni proizvođači strahuju da, kao i dosad, neće biti dovoljno zastupljeni – tvrde da njihovi proizvodi nude tek 20% onoga što se nudi u školama, dok ostalo čini smrznuto uvozno voće. To je i u suprotnosti s direktivom EU-a, od koje smo dobili 2 milijarde eura za razvoj lokalne proizvodnje kako bi voće u škole dolazilo svježe, s obližnjih gospodarstava. Dnevnik.hr