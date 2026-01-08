PFAS u žitaricama: trajne kemikalije stigle do kruha - Monitor.hr
Kruh naš netretirani, daj nam danas

PFAS u žitaricama: trajne kemikalije stigle do kruha

Ispitivanje 66 proizvoda od žitarica iz 16 europskih zemalja pokazalo je da čak 54 uzorka sadrže visoke razine trifluoroctene kiseline (TFA), trajne PFAS kemikalije povezane sa zdravstvenim rizicima. Najviše je kontaminirana pšenica, osobito iz konvencionalnog uzgoja, gdje su razine TFA-a i više nego dvostruko veće nego u ekološkim proizvodima. TFA potječe iz pesticida, industrije i rashladnih sredstava te se teško uklanja iz okoliša. EU razmatra strožu regulaciju i moguću potpunu zabranu PFAS-a do 2030. DW


Slične vijesti

09.11.2025. (07:00)

Voda je majka

Topla voda učinkovitija od “svemirskog” uređaja za pranje pesticida

Istraživanje poljskih znanstvenika pokazalo je da novi uređaj za elektrolizu vode (EWD), koji kombinira ultrazvuk, UV svjetlo i reaktivne radikale za uklanjanje pesticida, nije učinkovitiji od običnog pranja. Usporedba s toplom, hladnom i deterdžentnom vodom pokazala je da tradicionalne metode jednako ili bolje uklanjaju pesticide poput DDT-a, malationa i fenitrotiona — i to u samo pola minute, dok EWD treba i do pola sata. Zaključak: skupi uređaji svemirskog imena su suvišni, jer obična topla voda i dalje pere pesticide najbolje. Nenad Raos za Bug

18.05.2025. (00:00)

Hrana sigurna, ali ne gledaj preblizu

Zabrinajva živa u tuni, pesticidi u voću… No, tanjur u EU i dalje sigurniji nego preko bare

Iako se sve češće povlače proizvodi iz prodaje, stručnjaci ističu da je hrana u EU i dalje sigurnija nego u SAD-u ili Aziji. Najčešći problemi u Hrvatskoj su nesukladnosti u mesu, svježem siru i jajima, a zabrinjava i prekomjerna količina žive u konzerviranoj tuni. Ipak, najviše nepravilnosti odnosi se na pesticide u voću, osobito klorpirifos koji je zabranjen, ali se i dalje pojavljuje. Kontrole su pojačane, posebno za uvoz iz trećih zemalja. HRT

28.03.2025. (20:00)

Manje pesticida, više prilika za 'zeleno pranje'

EU planira suziti popis štetnih kemikalija u održivim proizvodima, što bi moglo oslabiti standarde i povećati rizike za potrošače

Europska komisija razmatra smanjenje popisa kemikalija čija bi prisutnost isključila proizvode s liste održivih investicija. Konkretno, želi smanjiti broj kemikalija koje automatski diskvalificiraju neki proizvod od dobivanja ‘zelene oznake‘ ili ulaska na popis održivih investicija. Komisija sada predlaže da se taj popis suzi na samo 247 najopasnijih kemikalija, što znači da bi mnoge druge potencijalno štetne tvari mogle ostati dopuštene u proizvodima koji će se i dalje smatrati ‘zelenima‘. To bi moglo koristiti industriji jer bi smanjilo regulativne prepreke, ali bi moglo oslabiti zaštitu potrošača i okoliša. Kritičari upozoravaju da bi ovaj potez mogao dovesti do greenwashinga proizvoda te da će narušiti vjerodostojnost europskih ekoloških standarda. Lider

10.03.2024. (21:00)

Priroda ima rješenje za sve

Mikoriza: Simbioza gljiva i korijenja kao alternativa gnojivima i pesticidima

Najnoviji eksperiment proveden je u Švicarskoj, na većoj površini, u polju. Pokazao je, navodi Agrarheute, da može pomoći u održavanju ili čak poboljšanju prinosa bez dodatne gnojidbe i upotrebe pesticida. Ona može poboljšati apsorpciju hranjivih tvari i smanjiti stres usjeva. Mikoriza je unesena u tlo prije sjetve kukuruza na 54 polja, odnosno 800 parcela. Zaključeno je da je na ovaj način postignut do 40 posto bolji prinos na četvrtini polja. Djeluje i kao zaštita protiv štetnika koji slabe biljke. No, nema dodatne koristi na poljima gdje određene kulture same po sebi nisu dovoljno jake. Agroklub

07.09.2023. (00:00)

Sve je otrov u malim dozama

Jarić Dauenhauer: Gotovo je nemoguće proizvoditi hranu bez pesticida, a nije ni organska uvijek sigurnija

Kriteriji kojima se podvrgavaju pesticidi u EU stalno se postrožuju, što rezultira sve većim ograničenjima primjene pojedinih pesticida, pa i njihovim zabranama. To je dobro za sigurnost stanovnika EU i okoliš, međutim, stvari nisu baš sasvim jednostavne. Prije svega, granice EU nisu sasvim nepropusne za poljoprivredne proizvode iz zemalja koje nemaju slično stroge regulacije i provjere. Budući da svako toliko svjedočimo povlačenju nekih proizvoda s hrvatskih polica, ne možemo reći da te mjere nešto i znače. Postoje neka rješenja za održivi razvoj poljoprivrede uz smanjenje korištenja pesticida, kakvo bismo svi voljeli, no ona nisu ni jeftina ni jednostavna. Ne treba zaboraviti da biljke nisu samo izvor hrane za ljude i domaće životinje nego i važan izvor sirovina za najrazličitije namjene. S druge strane, ljudi vole misliti da je organska hrana sigurna, odnosno da nije tretirana pesticidima, no to nije točno. Naime, u organskom uzgoju dozvoljeno je korištenje tzv. prirodnih pesticida, a neki od njih su opasni po ljudsko zdravlje i okoliš slično kao i tzv. umjetni. Index

24.08.2023. (20:00)

Sve smo zatrovali

Iako herbicidi i gnojiva ostaju dugo u tlu, a nađu se i u pojedinim kulturama, nije poznato koliko su zapravo štetni

Od herbicida najviše se koriste sredstva na bazi glifosata. Ovaj totalni herbicid čija je upotreba trebala biti zabranjena krajem 2022. godine, i dalje se koristi. U pozadini i ove priče je novac jer se godišnje troši na tisuće tona ovog herbicida, a novčani iznosi dolaze i do nekoliko milijardi eura. Najveći problem je što se teško može ustanoviti koliko glifosata ima u tlu jer ga mnogi koji žive na selima, pa čak i u predgrađima, koriste za suzbijanje korova na međama sa susjedima ili ako im dvorište izlazi blizu ceste. Drugim riječima lijeni su pokositi travu u dvorištima duž ograda pa se često može vidjeti uži, žuti, pojas sasušene trave oko ograda. Dokazano je da glifosat i ostali herbicidi ostaju dugo u tlu, gdje aktivne tvari mogu ostati i više od šest mjeseci. Mineralna gnojiva, pogotovo ona s puno dušika, razgrađuju humus koji najviše odlazi u atmosferu u vidu dušikovih oksida, te dolazi do smanjenja mikrobiološke aktivnosti u tlu. Agroklub

15.11.2022. (08:15)

Green deal

Neizdrživa kemija na europskom stolu

TRIS portal – Šibenik – GMO

Aktualni izvještaj Pesticide Action Networka pokazuje da je kontaminirano 49 posto europskih krušaka, 44 posto stolnog grožđa, 34 posto jabuka, 29 posto šljiva i 25 posto malina. Neke zemlje prednjače u nemaru i neodgovornosti, dok u Hrvatskoj izostaje pokušaj zamjene pesticida drugim oblicima zaštite poljoprivrednih kultura. Zanimljivo je da Hrvatska koristi gotovo upola manje pesticida po jedinici površine od EU-prosjeka, dok četiri zemlje ukupno zauzimaju 75 posto tržišta tim kemikalijama: Španjolska, Italija, Francuska i Njemačka. Upravo je glifosat, herbicid široke primjene, najbolji primjer onoga što i kako čini kemijska industrija u zauzimanju i obrani svog profita. Novosti

11.11.2022. (21:00)

Ne možeš napraviti omlet bez...

Zbog pomora pčela zabrana svih pesticida? Ministrica: Hrvatska će onda proizvoditi manje, a uvoziti još više

Kako bi poljoprivrednici povećali prinos, usjeve često tretiraju pesticidima. Ipak, izgleda ne za dugo. Prikupljeno je više od milijun potpisa ljudi diljem Europe, koji traže zabranu uporabe sintetičkih pesticida u Europskoj uniji. Pokrenula je to inicijativa pod nazivom “Spasimo pčele i poljoprivrednike“. Europska komisija dala je zeleno svjetlo za pregovore. Inicijativom se traži postupno ukidanje pesticida oko 80%, a potom i potpunu zabranu do 2035. godine. Na dnevnom redu Europske komisije i Parlamenta tako će se naći i pitanje potpunog ukidanja sintetičnih pesticida. No, spomenuta inicijativa za zabranu korištenja pesticida dolazi u trenutku kada Europska unija priprema novu obavezujuću uredbu za smanjenje korištenja kemijskih sredstava u zaštiti bilja. Ministrica Vučković je kazala da je Hrvatska zatražila da se uvaži razmjeran postotak korištenja pesticida po državama. Drugim riječima, zabrana pesticida ne bi se trebala svima jednako zabraniti. Green

11.06.2019. (16:00)

