Kruh naš netretirani, daj nam danas
PFAS u žitaricama: trajne kemikalije stigle do kruha
Ispitivanje 66 proizvoda od žitarica iz 16 europskih zemalja pokazalo je da čak 54 uzorka sadrže visoke razine trifluoroctene kiseline (TFA), trajne PFAS kemikalije povezane sa zdravstvenim rizicima. Najviše je kontaminirana pšenica, osobito iz konvencionalnog uzgoja, gdje su razine TFA-a i više nego dvostruko veće nego u ekološkim proizvodima. TFA potječe iz pesticida, industrije i rashladnih sredstava te se teško uklanja iz okoliša. EU razmatra strožu regulaciju i moguću potpunu zabranu PFAS-a do 2030. DW