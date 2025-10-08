Zabrinjavajuće: Europskim političarima u krvi pronađene ‘vječne kemikalije’ - Monitor.hr
Danas (07:00)

Kad politika doslovno ulazi pod kožu

Zabrinjavajuće: Europskim političarima u krvi pronađene ‘vječne kemikalije’

Testiranje krvi 24 europska političara otkrilo je prisutnost PFAS-a – otrovnih, gotovo nerazgradivih tvari povezanih s rakom, oštećenjem jetre i problemima s plodnošću. Kod polovice ispitanih razine su bile potencijalno štetne po zdravlje. Rezultati su objavljeni netom nakon kritika UN-a Bruxellesu zbog ublažavanja zakona o kemijskoj zaštiti. Inicijativu za testiranje pokrenula je Danska, koja zagovara postupno ukidanje PFAS-a, dok industrija lobira za izuzeća. Kao da nije dovoljno zabrinjavajući podatak kako danas gotovo svi ljudi na svijetu imaju barem određenu razinu PFAS-a u krvi… Politico, tportal


Slične vijesti

29.07. (14:00)

Kemija koja ostaje duže nego neugodni rođak na zabavi

TFA zagađuje pitku vodu, vino i hranu – bez znakova povlačenja

Kemikalija TFA (trifluoroctena kiselina) otporna na razgradnju, sve više se nalazi u vodi za piće, vinu i hrani. Istraživanja pokazuju nagli porast od 2010-ih, s rekordnim razinama u novijim vinima i žitaricama. Budući da dolazi iz pesticida, lijekova i rashladnih sredstava, TFA se teško uklanja iz okoliša i može imati dugoročne toksične učinke. Unatoč upozorenjima znanstvenika i vodoopskrbnih tvrtki, političke i regulatorne mjere napreduju sporo, dok industrija navodno namjerno koči postupke zabrane PFAS kemikalija. DW

21.07. (12:00)

Kad ti voda iz pipe dođe s dozom karcinoma

PFAS kontaminacija u Italiji: otrovne kemikalije u vodi, tlu i krvi 350.000 ljudi

U Trissinu, idiličnom talijanskom gradiću, otkriveno je masovno zagađenje pitke vode PFAS kemikalijama, koje se ne razgrađuju i ostaju u tijelu zauvijek. Sud je osudio 11 menadžera iz kemijske industrije, a pogođeno je do 350.000 ljudi. PFAS se povezuje s ozbiljnim bolestima i prisutan je globalno – u vodi, mlijeku, krvi i kosi. DuPont i 3M desetljećima su skrivali rizike. EU i SAD uvode ograničenja, ali iznimke ostaju za “esencijalne” proizvode. Vječne kemikalije tako su postale nepoželjni, ali svuda prisutni stanovnici našeg tanjura – i organizma. DW

09.07. (20:00)

Voda s okusom: krom, arsen i dašak mikroba

U testu 53 brenda negazirane mineralne vode u Njemačkoj, čak 21 uzorak je sadržavao teške metale

Najvišu ocjenu po kvaliteti i čistoći dobile su vode Quellbrunn iz Aldija te Saskia iz Lidla. Uz njih, kvalitetnu vodu, bez štetnih sastojaka, nude još Kaufland i Rossmann. S druge strane, među najlošijima su Emsland Quelle Naturelle, Frische Brise Reinbeker Klosterquelle te vode iz Netta i Edeke te bio-voda Kristall Still. Oni su dobili ocjenu nedovoljan zbog povišenih razina kroma, arsena te znatno povećanog broja mikroorganizama, odnosno mikrobiološke kontaminacije. Teški metali poput kroma i arsena u vodu mogu doći, doduše kroz stijene, ali i kroz pesticide. Oba se teška metala smatraju kancerogenima. Uz to, gotovo sve analizirane vode sadrže PFAS spojeve trifluoroctene kiseline (TFA), koje njemačke vlasti smatraju potencijalno štetnom za reproduktivno zdravlje. tportal

02.07. (10:00)

Voda s okusom industrije

Zagađena voda u Saint-Louisu otkriva europsku krizu PFAS kemikalija

Francuski grad Saint-Louis zabranio je konzumaciju vode iz slavine zbog previsokih razina PFAS-a, tzv. “vječnih kemikalija”. Ove tvari, korištene u industriji i proizvodima poput teflona, povezane su s nizom zdravstvenih problema. EU od 2026. uvodi strože limite, a već sada ih premašuje više od 2.300 lokacija diljem Europe. Zagađenje je najčešće povezano s industrijom i vojnim objektima, no odgovornost zagađivača uglavnom izostaje. Saint-Louis tako postaje simbol sve šire europske borbe za čistu vodu i transparentnost. tportal

25.01. (11:00)

Tko traži, nađe – a tko ne traži, još duže čisti

Vječne kemikalije i beskonačni računi – stručnjaci upozoravaju na opasne PFAS kemikalije

Požar u Düsseldorfu 2001. otkrio je dugoročnu prijetnju PFAS kemikalija koje su vatrogasci koristili u pjenama za gašenje. Te “vječne” tvari kontaminiraju tlo, podzemne vode i ulaze u prehrambeni lanac, dok njihovo čišćenje traje desetljećima i košta milijarde eura. Samo u Njemačkoj godišnji troškovi dosežu stotine milijuna eura, a procjene za Europu prelaze dva trilijuna u 20 godina. Znanstvenici i mediji upozoravaju na enormnu štetu i industrijsko lobiranje koje otežava regulaciju. Problem PFAS-a nije samo ekološki, već i ekonomski teret za države i poduzetnike. DW