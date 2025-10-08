Kad politika doslovno ulazi pod kožu
Zabrinjavajuće: Europskim političarima u krvi pronađene ‘vječne kemikalije’
Testiranje krvi 24 europska političara otkrilo je prisutnost PFAS-a – otrovnih, gotovo nerazgradivih tvari povezanih s rakom, oštećenjem jetre i problemima s plodnošću. Kod polovice ispitanih razine su bile potencijalno štetne po zdravlje. Rezultati su objavljeni netom nakon kritika UN-a Bruxellesu zbog ublažavanja zakona o kemijskoj zaštiti. Inicijativu za testiranje pokrenula je Danska, koja zagovara postupno ukidanje PFAS-a, dok industrija lobira za izuzeća. Kao da nije dovoljno zabrinjavajući podatak kako danas gotovo svi ljudi na svijetu imaju barem određenu razinu PFAS-a u krvi… Politico, tportal