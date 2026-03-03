Kriza srednjih godina, sponzorirana teflonom
PFAS kemikalije povezane s ubrzanim biološkim starenjem muškaraca srednje dobi
Novo istraživanje objavljeno u Frontiers Media sugerira da izloženost PFAS-ima, tzv. “vječnim kemikalijama”, može biti povezana s ubrzanim epigenetskim starenjem muškaraca u dobi od 50 do 65 godina. Analiza uzoraka krvi 326 ispitanika pokazala je jaču povezanost kod muškaraca nego kod žena. Istraživači naglašavaju da je riječ o povezanosti, a ne o dokazu uzročnosti. PFAS su široko rasprostranjeni i povezani s nizom zdravstvenih rizika, no stručnjaci ističu potrebu za dodatnim istraživanjima i regulatornim mjerama. Index