Kriza srednjih godina, sponzorirana teflonom

Najvišu ocjenu po kvaliteti i čistoći dobile su vode Quellbrunn iz Aldija te Saskia iz Lidla. Uz njih, kvalitetnu vodu, bez štetnih sastojaka, nude još Kaufland i Rossmann. S druge strane, među najlošijima su Emsland Quelle Naturelle, Frische Brise Reinbeker Klosterquelle te vode iz Netta i Edeke te bio-voda Kristall Still. Oni su dobili ocjenu nedovoljan zbog povišenih razina kroma, arsena te znatno povećanog broja mikroorganizama, odnosno mikrobiološke kontaminacije. Teški metali poput kroma i arsena u vodu mogu doći, doduše kroz stijene, ali i kroz pesticide. Oba se teška metala smatraju kancerogenima. Uz to, gotovo sve analizirane vode sadrže PFAS spojeve trifluoroctene kiseline (TFA), koje njemačke vlasti smatraju potencijalno štetnom za reproduktivno zdravlje. tportal