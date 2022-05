Oprosti mi, pape

Iulian Groza, ravnatelj Instituta za politiku i europske reforme u glavnom gradu Moldavije Kišinjevu, vidi incidente u Pridnjestrovlju kao provokacije koje imaju za cilj raspirivanje panike i destabilizaciju regije. Iza toga, kaže on, stoji Rusija, koja želi lojalnije vodstvo Pridnjestrovlja koje će jednostavno izvršavati naredbe Moskve. (…) Valentina Tomas i ostali seljani ostaju i dalje zabrinuti. “Sve što sam ovdje izgradila tijekom života moglo bi biti uništeno”, kaže profesorica kemije. Iskustva izbjeglica iz Ukrajine koji su stigli do Ustije su, kaže ona, jednostavno – strašna. Valentina želi samo jedno: da više ne mora napuštati svoj dom zbog rata, kao što je to morala prije 30 godina. Deutsche Welle