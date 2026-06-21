Kako je Gazda krenuo na Beč, a zapeo u Sloveniji

U cijeloj priči nema nevinih. Ivica Todorić nikad neće priznati da je razvijajući Agrokor pristao igrati iznimno rizičnu utakmicu. Bio je najambiciozniji poduzetnik u Hrvatskoj i jedan od tri najambicioznija u regiji. U akvizicije i modernizacije išao je s velikim iznosima posuđenog novca. Agrokor je širenje financirao uz dvoznamenkaste godišnje kamatne stope. Kad se tijek novca zakomplicirao, dogodili su se rubno prihvatljivi odnosi s dobavljačima. Da se s Ivicom Todorićem razgovaralo i usklađivalo u desetljeću prije kobne 2017., ili bi mu se pomoglo da ima nerizične financije ili bi ga se na neki način prikočilo. Bilo bi bolje za obje strane. Ekipi iz Banskih dvora ne može se oprostiti to što su oni koji su pisali lex Agrokor poslije na konzultantskim poslovima, u provođenju izvanrednog zakona, naplatili stotine milijuna kuna. Tako je državna intervencija trajno kompromitirana i bit će veliko iznenađenje ako u nekom trenutku politički i pravno ne dođe na naplatu većini aktera. Miodrag Šajatović pojašnjava za Lider.