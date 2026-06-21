Kako je Gazda krenuo na Beč, a zapeo u Sloveniji
Todorič: Priča o Liderovom tipfeleru koji je predvidio propast Agrokora
Prije točno 13 godina, magazin Lider objavio je naslovnicu s namjernim tipfelerom „Todorič!“, savršeno opisavši Agrokorovo preuzimanje slovenskog Mercatora. Iako slavljena kao posao stoljeća koji stvara regionalnog diva, ova se akvizicija pokazala kobnom. Agrokor je kupnju financirao preskupim kreditima usred dugogodišnje recesije, umjesto planiranim izlaskom na burzu. Golemi dugovi postali su neodrživi, što je 2017. dovelo do sloma koncerna i razvlaštenja Ivice Todorića. Pohod na Sloveniju tako je završio poslovnom propasti u kojoj je “Gazda” na kraju izgubio i vlastito carstvo u Hrvatskoj. Goran Litvan za Lider