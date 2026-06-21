Todorič: Priča o Liderovom tipfeleru koji je predvidio propast Agrokora - Monitor.hr
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Kako je Gazda krenuo na Beč, a zapeo u Sloveniji

Todorič: Priča o Liderovom tipfeleru koji je predvidio propast Agrokora

Prije točno 13 godina, magazin Lider objavio je naslovnicu s namjernim tipfelerom „Todorič!“, savršeno opisavši Agrokorovo preuzimanje slovenskog Mercatora. Iako slavljena kao posao stoljeća koji stvara regionalnog diva, ova se akvizicija pokazala kobnom. Agrokor je kupnju financirao preskupim kreditima usred dugogodišnje recesije, umjesto planiranim izlaskom na burzu. Golemi dugovi postali su neodrživi, što je 2017. dovelo do sloma koncerna i razvlaštenja Ivice Todorića. Pohod na Sloveniju tako je završio poslovnom propasti u kojoj je “Gazda” na kraju izgubio i vlastito carstvo u Hrvatskoj. Goran Litvan za Lider


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U cijeloj priči nema nevinih. Ivica Todorić nikad neće priznati da je razvijajući Agrokor pristao igrati iznimno rizičnu utakmicu. Bio je najambiciozniji poduzetnik u Hrvatskoj i jedan od tri najambicioznija u regiji. U akvizicije i modernizacije išao je s velikim iznosima posuđenog novca. Agrokor je širenje financirao uz dvoznamenkaste godišnje kamatne stope. Kad se tijek novca zakomplicirao, dogodili su se rubno prihvatljivi odnosi s dobavljačima. Da se s Ivicom Todorićem razgovaralo i usklađivalo u desetljeću prije kobne 2017., ili bi mu se pomoglo da ima nerizične financije ili bi ga se na neki način prikočilo. Bilo bi bolje za obje strane. Ekipi iz Banskih dvora ne može se oprostiti to što su oni koji su pisali lex Agrokor poslije na konzultantskim poslovima, u provođenju izvanrednog zakona, naplatili stotine milijuna kuna. Tako je državna intervencija trajno kompromitirana i bit će veliko iznenađenje ako u nekom trenutku politički i pravno ne dođe na naplatu većini aktera. Miodrag Šajatović pojašnjava za Lider.

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To je tako kad si se namjerio na Gazdu

Ključan dokaz protiv Todorića izuzet iz suđenja o Agrokoru

Knjigovodstveno-financijsko vještačenje Ismeta Kamala iz KPMG-a Poljska, koje predstavlja ključni dokaz protiv bivšeg vlasnika Agrokora Ivice Todorića i ostalih osumnjičenih, izbačeno je iz spisa. Vještačenje je plaćeno čak 1.3 milijuna eura, što ga čini najskupljim u hrvatskoj povijesti, a sada je definitivno proglašeno nezakonitim, zato što ga je djelomično sastavljao i sam Kamal. Naručeno vještačenje trebalo se odnositi samo na zaključak, a ne donijeti cijeli nalaz i mišljenje. Osim toga, tvrtka je u sukobu interesa jer je istovremeno radila za izvanrednu upravu Agrokora, odnosno za vladu, kao i za samog Todorića. Index

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Sad se pravdaj kako znaš i umiješ

Priča o Todoriću je postala ozbiljna. Od Hrvatske bi mogao dobiti 7 milijardi eura

Međunarodni centar za rješavanje investicijskih sporova u Washingtonu prihvatio je tužbu Ivice Todorića protiv Republike Hrvatske, a ako Hrvatska izgubi taj spor, novac bi se uplaćivao direktno iz proračuna. Na tom istom sudu Hrvatska je nedavno izgubila spor protiv mađarskog MOL-a. Todorić tužbu nije podnio kao fizička osoba, već su to učinile njegove nizozemske tvrtke Adria Group B.V. i Adria Group Holding B.V., preko kojih je držao Agrokor. Tužba počiva na tezi da su ove dvije strane tvrtke bile prisiljene prenijeti kontrolu nad Agrokorom na državu te im je time nezakonito oduzeto ulaganje. Na to ih je prisilila hrvatska država svojim odlukama u vrijeme kada je vlada HDZ-ovog šefa Andreja Plenkovića rješavala krizu u Agrokoru. Za sada nije poznato koliko bi točno mogao trajati ovaj postupak, no sigurno će trajati nekoliko godina. U svakom slučaju, odluka arbitražnog suda bit će obvezujuća i konačna kako za tužitelja Todorića, tako i za tuženika Hrvatsku, a gubitnička strana nema pravo žalbe na presudu. Index

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Mi ovdje, istina, odavno znamo da nam je vlast nesposobna

Ante Tomić: DORH se opet obrukao: Mogli su dobiti jednako nezakonito vještačenje Agrokora i po nižoj cijeni

Dokument koji je Ismet Kamal Državnom odvjetništvu napravio za više od osam i po milijuna kuna mnogi bi ovdje, uvjeren sam, daleko manje naplatili. Na primjer, Feđa Klarić, fotoreporter Slobodne Dalmacije, ima puno vremena otkako je prije nekoliko godina otišao u penziju. On bi mogao jednako beskorisno vještačiti “Agrokor” za tri milijuna, a našlo bi se možda i jeftinijih. Mnogo bi zubara, mesara, postolara i piljara koji prodaju špinat i batate pristalo po nižoj cijeni zakurac istraživati Todorićev kriminal. Čak bih i ja, koji ne vladam sa sve četiri temeljne računske operacije, za koju stotinu hiljada znao napisati vještačenje koje će Sudsko vijeće Županijskog suda u Zagrebu proglasiti nezakonitim dokazom. Slobodna

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Zemlja miruje

Lijepa para od ugara

U 2020. u Hrvatskoj je pod ugarom bilo 28.865 hektara zemlje, od čega oko 82 posto u sustavu poticaja. Zemlja na ugaru zapravo je zemlja koja miruje, radi se o obradivom zemljištu na kojem nema poljoprivredne proizvodnje, ali se za njega, iz ekoloških razloga, posljednjih godina mogu dobiti poticaji. Zanimljivo je da je jedan od najvećih korisnika tih poticaja Belje plus, s 211 hektara zemlje pod ugarom. Belje plus (dio Fortenova grupe) lani je ostvarilo pravo na 100.731.629 kuna potpora, od čega je u kategoriji Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš (mjeru u koju spada zemlja na ugaru) ostvarilo pravo na 19.832.466 kuna potpora. Novosti

02.01.2022. (13:30)

Nadmudrivanje s Gazdom? Neće proći

Todorić kreće u rat s ‘izdajnikom’ Marićem – dokazivat će da je borgovcima pomogao da mu otmu firmu

Todorić smatra da postoji puno dublja pozadina Marićeva angažmana oko Agrokora te da su Vlada i skupina Borg preko Marića izvlačili tajne informacije iz Agrokora. Iako je kaznenu prijavu protiv Marića prvi put najavio na svom Facebook profilu prije četiri mjeseca, u kolovozu 2021., Todorić je za podnošenje kaznene prijave čekao, po vlastitom uvjerenju, pravi trenutak. Nacional je u posjedu mailova u kojima su bili opisani mogući scenariji za “micanje” Todorića iz uprave Agrokora. Glavna teza koju broker Korunić u njima nastoji provući je da će situacija oko Agrokora srušiti cijenu državnih obveznica, i to direktno upućeno Mariću. Todorić to smatra krunskim dokazom za kriminal ministra Marića. Nacional

18.12.2019. (14:30)

Milijardu na sat

Slovenija oduzela sve dionice Mercatora bivšem Agrokoru, po modelu prometnih kazni

Slovenska agencija za zaštitu tržišnog natjecanja privremeno je Fortenovi, bivšem Agrokoru, zaplijenila sve dionice Mercatora, zbog ranije odluke da Fortenova plati kaznu od skoro 54 milijuna eura zbog neprijavljivanja koncentracije kada je Ivica Todorić kupio malu tvrtku za vodu u Sloveniji. Kažu iz Fortenove da je “odluka donesena bez suda, a pozivajući se na zakon o prometnim prekršajima kojim se kažnjavaju fizičke osobe koje nisu iz Slovenije. U tim slučajevima se strancima plijene vozačka ili automobil dok ne plate kaznu kako se ne bi skrio ili pobjegao. Pravni subjekt koji posluje u Sloveniji ne može se ni skriti ni pobjeći”. Mercator trenutno vrijedi 140 milijuna eura. 24 sata