Toplinski val, koji je zahvatio cijelu južnu Europu, ne prate samo meteorolozi i klimatolozi u našoj regiji, već i svjetski stručnjaci. Na meteorološkoj stranici Severe Weather Europe, najavili su tako da će neka područja južne i istočne Europe pogoditi temperature više i od 40 stupnjeva Celzijevih, a posebno su kao kritično područje istaknuli Italiju i središnji Balkan. Da su temperature ekstremne, dokazuje i podatak o visokim temperaturama mora, koja na nekim mjestima u Istri i na Kvarneru prelazi i 28 stupnjeva. Kako podaci na govore, najtoplije more je uz Crikvenicu, Malinsku, Pulu i oko Mljeta. U Dalmaciji u Splitu je izmjerena temperatura mora od 27, a u Šibeniku i Zadru prelazi 26 stupnjeva. Green