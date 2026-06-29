Toplinski val u Francuskoj odnio dodatnih 1000 života, uglavnom starijih ljudi - Monitor.hr
Danas (08:00)

Toplinski val u Francuskoj odnio dodatnih 1000 života, uglavnom starijih ljudi

Agencija Santé Publique upozorava da bi stvarni broj mogao biti i veći kada stignu podaci iz domova za starije. Ovaj toplinski val, koji je započeo 20. lipnja, znanstvenici su proglasili najgorim dosad zabilježenim na kontinentu. Iako ekstremne temperature u Francuskoj polako popuštaju i sele se prema istoku, ministrica zdravstva Stéphanie Rist upozorava da bi se zdravstvene posljedice mogle osjećati još deset dana. Index


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Europa je danas za 2,4 °C toplija nego u predindustrijskom dobu, što je dvostruko više od globalnog prosjeka. Ključni razlozi za ovaj dramatičan trend su brže zagrijavanje kopna u odnosu na oceane, češće zadržavanje stabilnih anticiklona, utjecaj otapanja arktičkog leda te slabljenje mlazne struje. Dodatni paradoks je i čišći zrak – zbog smanjenja onečišćenja i aerosola od 1980-ih, do površine dopire više Sunčeva zračenja. Index… Iako u njoj živi tek desetina svjetske populacije, Europa bilježi čak trećinu globalnih smrtnih slučajeva povezanih s toplinskim valovima, s više od 200.000 preminulih samo u protekle četiri godine. Ključni uzroci ove crne statistike su starenje stanovništva, zgrade projektirane da zadržavaju toplinu te činjenica da manje od 20% kućanstava ima klima uređaje. tportal

Petak (21:00)

I prije je bilo vruće, ali ti ipak nije trebala klima

Podaci DHMZ-a potvrđuju: Toplinski valovi u Hrvatskoj dolaze sve ranije, traju dulje i postaju opasniji po zdravlje

Znanstvene analize DHMZ-a i europskih službi opovrgavaju tvrdnje dežurnih komentatora da je “i prije bilo vruće”. Podaci pokazuju da toplinski valovi, opasni po zdravlje zbog visokih dnevnih i sve toplijih noćnih temperatura, počinju već u lipnju. Čak 73 % meteoroloških postaja u Hrvatskoj zabilježilo je lipanjske temperaturne rekorde između 2019. i 2025. godine. Europa se zagrijava dvostruko brže od globalnog prosjeka, a 23 od 30 najtežih toplinskih valova od 1950. zabilježeno je nakon 2000. godine, što je izravna posljedica klimatskih promjena uzrokovanih ljudskim djelovanjem. Nenad Jarić Dauenhauer za Index

11.08.2025. (11:00)

Život pod klimom

Severe Weather: Stiže ekstreman toplinski val. Dugo će trajati

Sudeći prema sedmodnevnoj prognozi DHMZ-a, ovaj toplinski val nastavit će se najmanje do kraja idućeg tjedna. Zbog toga je DHMZ izdao posebne upute. Temperature danas na kopnu do 32 stupnja, idućih dana 35 (na moru 36). Za iduće dane, ponedjeljak, utorak, srijedu i četvrtak, crveni meteoalarm proglašen je za kninsku, riječku, splitsku i dubrovačku regiju. Za ponedjeljak, 11. kolovoza, narančasti meteoalarm zbog jakog vjetra DHMZ je izdao za Velebitski kanal. Meteorolog: Ovakve vrućine su iznimne. Shvatite upozorenja ozbiljno. Index

02.07.2025. (21:00)

Izdržite još malo

Dobar dio Europe ponovno je pod toplinskom kupolom

U nekim dijelovima, uključujući Pariz, Rim i Atenu, temperature bi mogle porasti do 40 Celzijevih stupnjeva. Toplinski val, kao i tropske noći s minimalnim temperaturama iznad 20 stupnjeva, samo bi mogla pogoršati pojava poznata kao toplinska kupola. Ona nastaje kada se područje visokog tlaka zadrži nad istim dijelom zemlje danima, a ponekad i tjednima, pritom zadržavajući vrlo topao zrak ispod sebe – poput poklopca na loncu. Kako se vrući zrak širi, oblikuje se svojevrsna kupola te se izbočuje prema gore. Budući da se topli zrak komprimira nad relativno malim prostorom, temperature rastu još više. Tlo se dodatno zagrijava, a vlaga ubrzano isparava, što pogoduje daljnjem zagrijavanju. Trenutni toplinski val na kopnu donosi temperature od 32 do 37 stupnjeva, a ni more više ne pruža adekvatno osvježenje s temperaturama između 25 i 27 stupnjeva. Vikend i početak sljedećeg tjedna trebali bi donijeti blago smanjenje vrućina. tportal

15.07.2024. (13:00)

Spašavaj se kako možeš i znaš

Toplinskom valu se ne nazire kraj

Prema trenutačnim podacima, čini se da će toplinski val potrajati najmanje do kraja ovog tjedna. u narednim danima bit će pretežno sunčano, vruće i vrlo vruće, na kopnu ne posve stabilno. Osobito od srijede može biti lokalnih pljuskova, mjestimice izraženijih. Vjetar na kopnu većinom slab, ponegdje do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu će puhati sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, potkraj srijede i u četvrtak na sjevernom dijelu i bura. Noći će biti tople, uz obalu mjestimice i vrlo tople. Index

13.07.2024. (19:00)

K'o pišalina

Ni kupanje ne donosi osvježenje: U nekim dijelovima Jadrana more ‘ključa’ na 28 stupnjeva

Toplinski val, koji je zahvatio cijelu južnu Europu, ne prate samo meteorolozi i klimatolozi u našoj regiji, već i svjetski stručnjaci. Na meteorološkoj stranici Severe Weather Europe, najavili su tako da će neka područja južne i istočne Europe pogoditi temperature više i od 40 stupnjeva Celzijevih, a posebno su kao kritično područje istaknuli Italiju i središnji Balkan. Da su temperature ekstremne, dokazuje i podatak o visokim temperaturama mora, koja na nekim mjestima u Istri i na Kvarneru prelazi i 28 stupnjeva. Kako podaci na govore, najtoplije more je uz Crikvenicu, Malinsku, Pulu i oko Mljeta. U Dalmaciji u Splitu je izmjerena temperatura mora od 27, a u Šibeniku i Zadru prelazi 26 stupnjeva. Green

11.07.2024. (16:00)

Ništa nam ne ide po ovim vrućinama...

Pokretni most u New Yorku nije se mogao zatvoriti: Raširio se zbog vrućine…


Vlasti u New Yorku su morale su upotrijebiti očajničke mjere kao što je zalijevanje mlazovima vode kako bi ohladile metal. Na sreću, most je ponovno otvoren nakon hlađenja. Stari most koji prelazi rijeku Harlem i povezuje Bronx s Manhattanom (New York, SAD) u ponedjeljak poslijepodne zapeo je u otvorenom položaju zbog visokih temperatura i guste vlage koja je posljednjih dana harala New Yorkom, a dosegla je i oko 38 stupnjeva. Radikalni vremenski uvjeti koji su trajali nekoliko dana doveli su do toga da se veliki čelični most, koji je star 126 godina, pregrijao i proširio, što ga je spriječilo da se pravilno zatvori.  Zatvaranje mosta je uzrokovalo značajna kašnjenja u prometu tijekom prometne špice. Takve situacije više nisu izolirani slučajevi, a ozbiljni toplinski valovi postali su nova realnost. Revija HAK

21.06.2024. (09:30)

Da napunim kadu vodom i dan provedem u njoj?

Danas je vrhunac toplinskog vala, temperature negdje i do 40 stupnjeva

Prema večernjim satima i tijekom noći u unutrašnjosti se očekuju lokalni pljuskovi i grmljavina, koji bi ponegdje mogli biti i jače izraženi. Vjetar će uglavnom biti slab, povremeno do umjeren jugozapadni, dok će na Jadranu prevladavati sjeverozapadni vjetar. Preporučuje se izbjegavanje boravka na otvorenom tijekom najtoplijeg dijela dana, kao i povećan unos tekućine kako bi se izbjegle moguće zdravstvene tegobe uzrokovane visokim temperaturama. Index

18.06.2024. (12:00)

Spustiti sve rolete i upaliti klimu, izlaziti samo navečer

Toplinsku kupolu uzrokuju visoke temperature, nedostatak vjetra i oblaka, ali i vlage, može trajati i tjednima

Predviđa se da će se temperature popeti od srednjih do viših 30 stupnjeva u mnogim zemljama i potencijalno bi mogle prijeći granicu od 40 °C po prvi put ovog ljeta, a najveće temperaturne anomalije predviđaju se za srednju Europu i Balkanski poluotok, navodi Severe Weather. Glavni razlog nadolazećeg toplinskog vala je stabilan uzorak u visini, poznat kao toplinska kupola. Meteorološki je to fenomen koji se javlja kada dolazi do značajnog i dugotrajnog porasta temperature zraka na određenom području. Kupola je stacionarno područje visokog tlaka koje zadržava topli zrak iznad određenog područja. Tome doprinose i nedostatak oblaka i vjetra, ali i vlage. Ovaj će toplinski val trajati do nedjelje, kada bi sse temperature trebale spustiti na ugodnijih 25 stupnjeva. N1