Toplinski val u Francuskoj odnio dodatnih 1000 života, uglavnom starijih ljudi
Agencija Santé Publique upozorava da bi stvarni broj mogao biti i veći kada stignu podaci iz domova za starije. Ovaj toplinski val, koji je započeo 20. lipnja, znanstvenici su proglasili najgorim dosad zabilježenim na kontinentu. Iako ekstremne temperature u Francuskoj polako popuštaju i sele se prema istoku, ministrica zdravstva Stéphanie Rist upozorava da bi se zdravstvene posljedice mogle osjećati još deset dana. Index