I prije je bilo vruće, ali ti ipak nije trebala klima
Podaci DHMZ-a potvrđuju: Toplinski valovi u Hrvatskoj dolaze sve ranije, traju dulje i postaju opasniji po zdravlje
Znanstvene analize DHMZ-a i europskih službi opovrgavaju tvrdnje dežurnih komentatora da je “i prije bilo vruće”. Podaci pokazuju da toplinski valovi, opasni po zdravlje zbog visokih dnevnih i sve toplijih noćnih temperatura, počinju već u lipnju. Čak 73 % meteoroloških postaja u Hrvatskoj zabilježilo je lipanjske temperaturne rekorde između 2019. i 2025. godine. Europa se zagrijava dvostruko brže od globalnog prosjeka, a 23 od 30 najtežih toplinskih valova od 1950. zabilježeno je nakon 2000. godine, što je izravna posljedica klimatskih promjena uzrokovanih ljudskim djelovanjem. Nenad Jarić Dauenhauer za Index