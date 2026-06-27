Kuhanje po europskom receptu
Znanstvenici upozoravaju da se naš kontinent, nakon Arktika, zagrijava najbrže na planetu
Europa je danas za 2,4 °C toplija nego u predindustrijskom dobu, što je dvostruko više od globalnog prosjeka. Ključni razlozi za ovaj dramatičan trend su brže zagrijavanje kopna u odnosu na oceane, češće zadržavanje stabilnih anticiklona, utjecaj otapanja arktičkog leda te slabljenje mlazne struje. Dodatni paradoks je i čišći zrak – zbog smanjenja onečišćenja i aerosola od 1980-ih, do površine dopire više Sunčeva zračenja. Index… Iako u njoj živi tek desetina svjetske populacije, Europa bilježi čak trećinu globalnih smrtnih slučajeva povezanih s toplinskim valovima, s više od 200.000 preminulih samo u protekle četiri godine. Ključni uzroci ove crne statistike su starenje stanovništva, zgrade projektirane da zadržavaju toplinu te činjenica da manje od 20% kućanstava ima klima uređaje. tportal