Čak i solarni paneli traže hladnu pivu i debeli hlad
Toplinski valovi i El Niño kvare produktivnost, dižu cijene hrane i guše solarnu energiju
Europa se suočava s intenzivnim toplinskim valovima i jačanjem fenomena El Niño, što donosi ozbiljne ekonomske posljedice. Produktivnost rada opada za oko 3% sa svakim stupnjem iznad 30°C, a najviše trpe građevina i poljoprivreda. Do 2030. godine, vodeća europska gospodarstva mogla bi zbog vrućina izgubiti milijarde dolara. Suše ugrožavaju poljoprivredu, pa se očekuje rast cijena hrane, poput kakaa i šećera. Zanimljivo je da je podbacio i solarni sektor: učinkovitost solarnih elektrana paradoksalno pada za 0,4 do 0,5% za svaki stupanj iznad 25°C, i to upravo u trenucima najveće potrošnje struje. Poslovni