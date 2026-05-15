Igra preživljavanja za napredne korisnike

Slovačko investicijsko društvo Finax prvo je na hrvatskom tržištu ponudilo paneuropski osobni mirovinski proizvod (PEPP). Riječ je o novom modelu dobrovoljne mirovinske štednje, a koristit će građanima koji rade u više zemalja članica Europske unije jer će moći prenositi svoja mirovinska prava iz jedne članice u drugu, ali i onima koji žele uplaćivati u drugačiji model dobrovoljne mirovinske štednje. PEPP ne zamjenjuje postojeće nacionalne zakonske i strukovne mirovinske sustave i proizvode, niti ih usklađuje i utječe na njih. Mogu ga ponuditi ne samo mirovinska društva, kao što je to u slučaju dobrovoljne mirovinske štednje, nego i mirovinska osiguravajuća društva, institucije za strukovno osiguranje iz drugih država članica te banke, investicijska i društva za osiguranje. Tportal