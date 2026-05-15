Igra preživljavanja za napredne korisnike

Tridesetogodišnjaci bi za sigurniju mirovinu trebali ulagati oko 175 eura mjesečno
Analiza Finaxa upozorava da prosječna hrvatska mirovina iznosi tek 47% plaće, što jamči pad životnog standarda. Kako bi se premostio taj jaz, tridesetogodišnjaci bi trebali ulagati 175 eura mjesečno (11,4% plaće) u ETF fondove kako bi do 65. godine prikupili 370.000 eura. Oni koji čekaju do četrdesete morat će izdvajati gotovo dvostruko više – čak 314 eura. Zbog demografske krize, oslanjanje samo na državni sustav postaje rizično, pa se preporučuje pravilo 50/30/20 i korištenje instrumenata poput europske mirovine (PEPP) za dugoročnu sigurnost. Lider