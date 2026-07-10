Svi ekstremi SAD-a: Od najstarijeg rodea do skrivenih lokalnih čuda - Monitor.hr
Danas (12:00)

Iz domovine hrabrih i zemlje 'najvećih'

Svi ekstremi SAD-a: Od najstarijeg rodea do skrivenih lokalnih čuda

Ovaj pregled National Geoggraphica donosi fascinantnu zbirku jedinstvenih i rekordnih lokacija koje definiraju raznoliki karakter SAD-a. Među njima se ističu koliba u floridskom Evergladesu od tek 5,5 kvadratnih metara koja služi kao najmanja pošta u zemlji, te televizijski toranj KRDK-TV u Sjevernoj Dakoti, koji sa svojih 628 metara visine nadmašuje sve američke nebodere. Od povratka bizona u Montani i morskih pasa u Cape Codu, pa sve do tradicije “lowridera” u Las Vegasu, ova lista slavi nevjerojatne geografske i kulturne ekstreme koji spajaju lokalne zajednice širom Amerike.


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Nedjelja (11:00)

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Američki san na aparatima: Manje od polovice Amerikanaca vjeruje u jednake prilike

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Subota (16:00)

Kupiš tv i odjednom te svi hvale

Konzervativni milijarderi preuzimaju američku televiziju i tjeraju nepoćudne voditelje

Obitelj Ellison (osnivač Oraclea Larry i sin David) uz podršku Donalda Trumpa provodi masovno preuzimanje američkih medijskih konglomerata. Nakon kupnje Paramounta (sada Paramount Skydance) i CBS-a, u travnju 2026. preuzeli su i Warner Bros. Discovery. Nove uprave odmah su započele s ideološkim čistkama: s CBS-a je maknut ugledni novinar Scott Pelley, a ukinut je i late night show Stephena Colberta. Istovremeno, preko državnog regulatora FCC-a izvršen je pritisak na mrežu ABC zbog šala Jimmyja Kimmela, čime Bijela kuća i desničarski milijarderi uspostavljaju gotovo potpunu kontrolu nad američkim ekranima. Ideje

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Američki predsjednik Donald Trump iskoristio je govor uoči Dana neovisnosti na Mount Rushmoreu za oštar napad na lijevo krilo Demokratske stranke i dio useljenika, proglasivši ih „komunističkom prijetnjom”. Ispred uklesanih lica povijesnih predsjednika, Trump je poručio da Amerika nikada neće biti komunistička država te da one koji zagovaraju takve ideje treba brzo protjerati iz zemlje. Ova retorika dolazi u jeku unutarstranačkih pobjeda progresivnih demokrata, ali i u trenutku kada se Trumpova administracija bori s rastom inflacije izazvane američko-izraelskim ratom protiv Irana. tportal