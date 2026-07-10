Iz domovine hrabrih i zemlje 'najvećih'
Svi ekstremi SAD-a: Od najstarijeg rodea do skrivenih lokalnih čuda
Ovaj pregled National Geoggraphica donosi fascinantnu zbirku jedinstvenih i rekordnih lokacija koje definiraju raznoliki karakter SAD-a. Među njima se ističu koliba u floridskom Evergladesu od tek 5,5 kvadratnih metara koja služi kao najmanja pošta u zemlji, te televizijski toranj KRDK-TV u Sjevernoj Dakoti, koji sa svojih 628 metara visine nadmašuje sve američke nebodere. Od povratka bizona u Montani i morskih pasa u Cape Codu, pa sve do tradicije “lowridera” u Las Vegasu, ova lista slavi nevjerojatne geografske i kulturne ekstreme koji spajaju lokalne zajednice širom Amerike.