Daj mi dva kolosijeka i učinit ću ti vožnju vlakom opet poželjnom

Turska tvrtka Cengiz Insaat privodi kraju rekonstrukciju i dogradnju pruge Križevci–Koprivnica–mađarska granica, trenutno najveći hrvatski infrastrukturni projekt vrijedan 322,5 milijuna eura. Nova dvokolosiječna dionica, izgrađena uz stalni promet vlakova, skratit će putovanja i povećati sigurnost te je ključna za buduće uključivanje u TEN-T mrežu i jači teretni promet. Projekt je kasnio zbog Covida, rata u Ukrajini i rasta cijena, no radovi su 98% dovršeni. Cengiz najavljuje ostanak u Hrvatskoj i interes za velike buduće projekte, uključujući nizinsku prugu Rijeka–Zagreb. Nacional