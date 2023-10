Nemoguće je razumjeti sebe ako ne razumijemo ono što se događa u drugim dijelovima svijeta

U nekim zemljama Trećeg svijeta postoje tradicionalni antizapadni otkloni zbog kolonijalne prošlosti i to je naprosto dio njihovog društvenog bića. S druge strane, neke od zemalja – naročito one bliže Rusiji – ne žele se izjašnjavati o sukobu – jer bi se nekome zamjerile. Na sastanku nesvrstanih u Bakuu, na kojemu je sudjelovalo 86 država, baš nitko nije spomenuo Ukrajinu, a na summitu G20 u New Delhiju Ukrajinu nisu spominjale čak ni Sjedinjene Države jer su očito izabrale da im je važniji savez s Indijom, Japanom i Australijom koji zaustavlja Kinu. Takvu odluku ne možete razumjeti ako ne znate kompletnu sliku. Neke zemlje su geografski predaleko, a nekima je dosadilo da se sada ponovno događa europski rat koji dolazi u fokus nasuprot svih drugih ratova koji već godinama traju u raznim dijelovima svijeta. Dakle, očito imamo promijenjeni svijet u kojemu je Zapad postao usamljeniji nego što je to bio ranije. Tportal