U francuskom stilu

Rođena u Parizu 1934. godine, Bardot je odrasla u imućnoj, tradicionalnoj katoličkoj obitelji. Kao iznimno talentirana plesačica, dobila je dopuštenje za studij baleta na prestižnom Pariškom konzervatoriju. Paralelno je započela karijeru modela te se već s 15 godina pojavila na naslovnici časopisa Elle. Upravo ju je modeling doveo do prvih filmskih uloga. Svojom slobodoumnom i često provokativnom pojavom obilježila je novi val francuske kinematografije, a iako se od glume oprostila još 1973., njezino nasljeđe i danas je neizbrisivo. Početkom 1960-ih Bardot se pojavila u nizu istaknutih francuskih filmova, uključujući dramu “Istina” Henri-Georgesa Clouzota nominiranu za Oscara, “Vrlo privatnu aferu” Louisa Mallea te kultni “Prezir” Jean-Luca Godarda. U drugoj polovici desetljeća prihvatila je i nekoliko holivudskih ponuda, među kojima se ističu meksička povijesna komedija “Viva Maria!” s Jeanne Moreau i vestern “Shalako” sa Seanom Conneryjem. Index… imala je i buran ljubavni život – četiri braka i brojne afere (Index)