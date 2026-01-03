Da mi kompa bude Mažuranić, frend Stjepan Radić, prijatelj Marulić kao buraz Ante Starčević

Ako se pitate što ćete s kunama koje nećete stići potrošiti, Milun nudi vrlo jednostavno rješenje – položit ćete ih na banku i 01.01.2023., kad se na njih automatski primijeni fiksni tečaj – zaraditi! Ako imate doma eure koji vam ne trebaju do Nove godine, možete zaraditi ako ih promijenite u mjenjačnici za kune. Kako je to moguće? Moguće je jer su trenutno u mjenjačnicama i kupovni i prodajni tečaj EUR/HRK iznad srednjeg tečaja. Ovo je školski primjer zakona ponude i potražnje na djelu, objasnio je na svojoj stranici “S Milunom do milijuna”. Ako imate 1000 eura u gotovini koji vam ne trebaju do Nove godine idite u mjenjačnicu i kupite kune. Dobit ćete 7600 kuna. I onda ih položite na tekući račun i automatski će se 1. siječnja konvertirati u eure po fiksnom tečaju 7,5345 i za njih ćete dobiti 1008,69 eura. Zarada 8,69 eura ili oko 65,50 kuna. N1