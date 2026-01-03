U optjecaju je još uvijek malo više od četiri milijarde kuna, u novčanicama i kovanicama - Monitor.hr
Danas (11:00)

Da mi kompa bude Mažuranić, frend Stjepan Radić, prijatelj Marulić kao buraz Ante Starčević

U optjecaju je još uvijek malo više od četiri milijarde kuna, u novčanicama i kovanicama

S posljednjim danom 2025. kada je istekao rok za predaju kovanica kuna i lipa u HNB, zamijenjeno je 470 milijuna komada novčanica i 828 milijuna komada kovanica kune. Bitno je napomenuti da se novčanice mogu zamijeniti neograničeno. Ako netko 2045. godine nađe novčanice kune, može doći u HNB i zamijeniti ih po fiksnom tečaju. Kovanice mogu prodati na numizmatičkom tržištu ili ih zadržati kao sentimentalnu uspomenu. Dnevnik.hr odlučio je provjeriti koliko bi sve koštalo da je kuna i danas ostala naša službena valuta. Kilogram krumpira platili su 12 kuna, dok je cijena ovog povrća prije eura bila svega dvije kune. Kava se pila za osam kuna, a danas košta dvostruko više. Kruh je također poskupio – s pet na 12 kuna. N1


Slične vijesti

10.09.2025. (08:00)

Pjena za kosu, suze za novčanik

Košarica od 100 kuna sad vrijedi 20 eura – cijene porasle za gotovo 50%

U jesen 2022. sedam osnovnih proizvoda u trgovini koštalo je 100 kuna (13,33 eura), a danas gotovo 20 eura – 49,4% više. Najviše je poskupio šampon, s 1,59 na 3,89 eura, dok je i riža, unatoč ograničenjima, skuplja za 13 centi. Vlada je zamrzavala cijene nekih artikala, no svi proizvodi iz košarice su poskupjeli. U istom razdoblju medijalna neto plaća porasla je 43%, što ipak ne prati u potpunosti rast troškova. Rezultat: skuplje blagajne i praznije košarice. Index

07.06.2024. (00:00)

Bitno da šuška

Ako primijetite da je novčanica obojena, nemojte ju nikada zaprimiti

Zaposlenici banke su dobro upoznati sa svim tim situacijama i oni će vam na licu mjesta moći reći može li se novčanica zamijeniti. Novčanice se uvijek šalju u HNB na analizu, a ako dođete u banku s manje oštećenom novčanicom koja ima neku rupicu ili je poderana ili ima grafit na sebi, onda će vam zaposlenici zamijeniti za isti apoen za važeću novčanicu koja je dobra, kaže Poldrugač za HRT. Ako je novčanica poderana, bolje ne lijepiti, nego odnijeti također u HNB. Najčešće se krivotvori kovanica od dva eura – dizajn je na krivotvorinama drugačiji, pogotovo jer se najčešće krivotvore kovanice od dva eura. One na obodu uvijek imaju nekakav natpis, neke simbole. Ti simboli su kod krivotvorina ili nečitljivi ili su nejasni. Poslovni

05.03.2024. (18:30)

Iako ti u trgovini neće dati da s njom kupiš nešto skuplje od 2 eura

Kovanica od 2 eura s likom Grace Kelly vrijedi više od 4700 eura

Na vrhu liste nalazi se kovanica Grace Kelly iz 2007., koja je ušla u optjecaj zbog spomena na slavnu princezu od Monaka koja se udala za princa Rainera III. Vrijednost kovanice 4749,95 eura, a novčić je toliko dragocjen jer je to bio najrjeđi prigodni kovani novac od 2 eura između 2007. i 2014. godine. Kovanica je izdana u 20 tisuća primjeraka. Na drugom mjestu nalazi se još jedna kovanica koja se može pronaći u Monaku. Ovaj novčić, vrijedan gotovo 2000 eura, prikazuje Kneževsku palaču Monaka. Na trećem mjestu nalazi se litvanska kovanica, na kojoj je greškom napisano “Dievs sveti Latviju”, što u prijevodu znači “Bog blagoslovi Latviju”, dakle ne Litvu. Isprva su se novčići mogli kupiti za devet eura, a trenutno cijena kovanice premašuje 1700 eura. Poslovni

16.12.2023. (15:00)

Čuvaju ih za crne dane

Kune stignete zamijeniti u pošti i bankama do kraja godine, nakon tog samo u zgradi HNB-a

Stanovnici Hrvatske propuštaju uzeti gotovo 620 milijuna eura. Proces konverzije bio je najintenzivniji krajem prošle i početkom ove godine, a nastavio se vrlo umjerenim tempom. U posljednja četiri mjeseca iznos gotovine kuna smanjen za nešto više od pola milijarde, ali to se uvelike pripisuje činjenici da su tijekom ljeta zaostale kune vraćali strani turisti koji su se vratili u Hrvatsku. Kada se zasebno razmatraju novčanice i kovanice, podaci HNB-a pokazuju da je u sustavu i dalje 12 posto novčanica i čak 75 posto kovanica. Ako je od oko 3 milijarde kovanica kune u sustavu i dalje njih 2.24 milijarde, čini se da je za te svrhe osigurana vojarna Croatia prilično prazna. Index, Jutarnji

02.01.2023. (14:00)

Pošteno

Kune u eure možete zamijeniti i u pošti

Građani diljem Hrvatske moći će zamijeniti kune u eure u 1016 poštanskih ureda. Kune se mogu zamijeniti tijekom cijele 2023. u svim poštanskim uredima u Republici Hrvatskoj. Bez naknade se može zamijeniti do 100 novčanica i 100 kovanica kuna. Ako se mijenjaju iznosi veći od 750 kn, zamjenu je potrebno unaprijed najaviti. Ukoliko je moguće, novčanice i kovanice kuna trebaju biti razvrstani po apoenima. Hrvatska Pošta

22.12.2022. (23:00)

Da kod sebe imam milijun, ajde

Toni Milun otkrio kako zaraditi na uvođenju eura

Ako se pitate što ćete s kunama koje nećete stići potrošiti, Milun nudi vrlo jednostavno rješenje – položit ćete ih na banku i 01.01.2023., kad se na njih automatski primijeni fiksni tečaj – zaraditi! Ako imate doma eure koji vam ne trebaju do Nove godine, možete zaraditi ako ih promijenite u mjenjačnici za kune. Kako je to moguće? Moguće je jer su trenutno u mjenjačnicama i kupovni i prodajni tečaj EUR/HRK iznad srednjeg tečaja. Ovo je školski primjer zakona ponude i potražnje na djelu, objasnio je na svojoj stranici “S Milunom do milijuna”. Ako imate 1000 eura u gotovini koji vam ne trebaju do Nove godine idite u mjenjačnicu i kupite kune. Dobit ćete 7600 kuna. I onda ih položite na tekući račun i automatski će se 1. siječnja konvertirati u eure po fiksnom tečaju 7,5345 i za njih ćete dobiti 1008,69 eura. Zarada 8,69 eura ili oko 65,50 kuna. N1

11.07.2019. (15:30)

E, to je ultra Split

Za 100 eura u Splitu – 674 kuna

Novinarka Slobodne obišla je mjenjačnice po gradu mijenjajući 100 eura. Nije se baš usrećila. U trgovačkom centru Mall of Split dobila je ravno 700 kuna (i vratila kune pa uzela svoje eure natrag), iza Srebrnih vrata dobivala je 710 kuna, a u lancu Auro Domus dobila je – “674 kunas”. Tečaj HNB-a za eure iznosio je 7,389.

08.04.2018. (19:30)

Zbog izigranog natječaja Hrvatska će morati vratiti čak 220 milijuna kuna?

Agencija za reviziju sustava provedbe programa EU u svojoj je reviziji sustava odredila financijsku korekciju od 100% za projekt obnove studentskih domova Stjepan Radić i Cvjetno naselje u Zagrebu, koji je s 220 milijuna kuna financiran iz fondova EU, dok su preostalih 65 milijuna kuna dali Ministarstvo znanosti i Fond za energetsku učinkovitost. Korekcija od 100% znači da bi Hrvatska morala vratiti svih 220 milijuna kuna dobijenih iz EU. No konačnu odluku donosi revizija EK. Jutarnji

22.07.2017. (12:17)

Lažni a važni

Najviše se krivotvori novčanica od 50 eura

Od siječnja do lipnja 2017. iz optjecaja je izdvojeno 337 komada krivotvorenih novčanica svih valuta, objavila je HNB. Najveći je udio (62,6%) krivotvorenih eura, slijede krivotvorene novčanice kune s udjelom od 26,7% te krivotvorine američkih dolara s udjelom od 9,2%. Iz optjecaja su u najvećem broju izdvojene krivotvorine od 50 eura. N1