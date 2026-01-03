Da mi kompa bude Mažuranić, frend Stjepan Radić, prijatelj Marulić kao buraz Ante Starčević
U optjecaju je još uvijek malo više od četiri milijarde kuna, u novčanicama i kovanicama
S posljednjim danom 2025. kada je istekao rok za predaju kovanica kuna i lipa u HNB, zamijenjeno je 470 milijuna komada novčanica i 828 milijuna komada kovanica kune. Bitno je napomenuti da se novčanice mogu zamijeniti neograničeno. Ako netko 2045. godine nađe novčanice kune, može doći u HNB i zamijeniti ih po fiksnom tečaju. Kovanice mogu prodati na numizmatičkom tržištu ili ih zadržati kao sentimentalnu uspomenu. Dnevnik.hr odlučio je provjeriti koliko bi sve koštalo da je kuna i danas ostala naša službena valuta. Kilogram krumpira platili su 12 kuna, dok je cijena ovog povrća prije eura bila svega dvije kune. Kava se pila za osam kuna, a danas košta dvostruko više. Kruh je također poskupio – s pet na 12 kuna. N1