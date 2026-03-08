Kravate po želji

Dok u mnogim hrvatskim školama postoje stroga pravila odijevanja, u politici su ona uglavnom nepisana. U Hrvatskom saboru ne postoji službeni dress code, već se od zastupnika očekuje tek da čuvaju dostojanstvo institucije. Zbog toga su se godinama pojavljivali u vrlo različitim kombinacijama – od klasičnih odijela do majica i tenisica. Rasprave o potrebi formalnih pravila povremeno se vraćaju u javnost. Povod za novu je pravilnik koji je donio koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić, a kojim je u županijskoj upravi prvi put detaljno propisano kako se zaposlenici trebaju odijevati tijekom radnog vremena. Slobodna, Danica