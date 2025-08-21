I to nije sve

Predsjednik sindikata Preporod Željko Stipić kazao je Indexu kako je ovaj otkaz nastavniku posljedica jednog nesretnog događaja koji se nažalost događaju u školama. Ističe kako je u školama sve više vršnjačkog nasilja, ali i nasrtaja učenika na nastavnike. Nastavnik je, kaže, bio u teškim životnim situacijama, suočen s cijelim nizom traumatičnih događanja i problemima. “To nije opravdanje, ali svi svoje probleme nosimo i očigledno je u toj situaciji reagirao ovako kako nije smio. Uostalom, što nastavnik može napraviti u situaciji kada učenik nasrne na njega? Može ne napraviti ništa i biti izložen nasilju ili se obraniti i kada to napravi, vrlo lako mu se može dogoditi ovo što se dogodilo ovom nastavniku”. Ministar obrazovanja Radovan Fuchs ranije je izjavio kako je nastavnik bio alkoholiziran na nastavi, što je nedopustivo, no policija to nije službeno potvrdila.