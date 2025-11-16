Kad bukači urlaju, a zemlja zijeva
Radikalizacija ili privid? Hrvatska između statistike i histerije
Unatoč recentnim eksponiranim incidentima, podaci pokazuju da Hrvatska ostaje stabilna i mirna zemlja, bez široke društvene radikalizacije. Ideološke tenzije uglavnom se održavaju u medijima i politici, gdje ekstremi međusobno hrane narative o “ustašizaciji” i “ugroženosti”. Nasilje postoji, osobito u Zagrebu, i zabrinjava ponajviše ono među mladima, no politički motivirano ostaje marginalno. Thompson, “Za dom spremni” i odnosi s manjinama u praksi su više politički alati nego stvarni društveni generatori kaosa. Problem je manje nova normalnost, a više stara sklonost preuveličavanju. Damir Petranović za tportal.