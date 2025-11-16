Kad bukači urlaju, a zemlja zijeva

Za prosječnog televizijskog gledatelja sinoćnje je televizijsko sučeljavanje dvaju predsjedničkih kandidata, prvo i jedino uoči drugog kruga izbora, bilo nešto poput prometne nesreće: znaš da ne bi trebao buljiti i da nije pristojno, ali radoznalost je jača i ne možeš sam sebi pomoći. Ovaj dojam nisu ostavili samo kandidati nego – možda još i više – format, stil i izvedba sučeljavanja, tako tipično HRT-ovski. Politički nekorektno reći ćemo – gotovo pa autistični. Moderatori Zrinka Grancarić i Branko Nađvinski pritom su sasvim korektno odradili svoj dio posla, možda zato što se on ionako svodio na statiranje. Neki sumnjaju kako je Primorac imao uvid u pitanja, bio je dobro pripremljen za njih (zlobnici će reći – “brifiran”), no za to naprosto nije bilo potrebe jer su na HRT-u ona uvijek ista valjda još otkako predizborne debate postoje, po tematskim blokovima… Damir Petranović za tportal

