Kad bukači urlaju, a zemlja zijeva

Unatoč recentnim eksponiranim incidentima, podaci pokazuju da Hrvatska ostaje stabilna i mirna zemlja, bez široke društvene radikalizacije. Ideološke tenzije uglavnom se održavaju u medijima i politici, gdje ekstremi međusobno hrane narative o “ustašizaciji” i “ugroženosti”. Nasilje postoji, osobito u Zagrebu, i zabrinjava ponajviše ono među mladima, no politički motivirano ostaje marginalno. Thompson, “Za dom spremni” i odnosi s manjinama u praksi su više politički alati nego stvarni društveni generatori kaosa. Problem je manje nova normalnost, a više stara sklonost preuveličavanju. Damir Petranović za tportal.


Brodosplit: od Debeljakovog preuzimanja do odlaska u stečaj

Moby Drea pokazao se kao dobar katalizator za cijeli niz zgodnih otkrića i procesa – od tragično manjkavih procedura i selektivnog postupanja države kada je riječ o azbestu, preko krajnje dvojbenih poteza bivše splitske vlasti, koja je godinama u najmanju ruku tetošila gazdu Brodosplita, te sve vidljivije pukotine u HDZ-u, a koje očito sežu do vrha stranke i Vlade, pa do toga da je i Tomislav Debeljak sposoban pustiti suzu. preuzeo je Brodosplit uz podršku države, očistio dugove i dao otpremnine radnicima, da bi potom dio vratio na posao. Iako je djelovao racionalno, njegova kreativna poslovna praksa, spora naplata računa i kontroverzni dugovi doveli su do stečaja i likvidacije. Debeljak je istovremeno propuštene prilike i osjećaja nepravde, dok Hrvatska gubi strateški i ekonomski vrijednu industriju koja je mogla biti perjanica brodogradnje. Damir Petranović za tportal.

Petranović: Debata je kašljucala i na koncu zvučno kihnula, a HRT se nastavio češljati

Za prosječnog televizijskog gledatelja sinoćnje je televizijsko sučeljavanje dvaju predsjedničkih kandidata, prvo i jedino uoči drugog kruga izbora, bilo nešto poput prometne nesreće: znaš da ne bi trebao buljiti i da nije pristojno, ali radoznalost je jača i ne možeš sam sebi pomoći. Ovaj dojam nisu ostavili samo kandidati nego – možda još i više – format, stil i izvedba sučeljavanja, tako tipično HRT-ovski. Politički nekorektno reći ćemo – gotovo pa autistični. Moderatori Zrinka Grancarić i Branko Nađvinski pritom su sasvim korektno odradili svoj dio posla, možda zato što se on ionako svodio na statiranje. Neki sumnjaju kako je Primorac imao uvid u pitanja, bio je dobro pripremljen za njih (zlobnici će reći – “brifiran”), no za to naprosto nije bilo potrebe jer su na HRT-u ona uvijek ista valjda još otkako predizborne debate postoje, po tematskim blokovima… Damir Petranović za tportal

  • HDZ-ovci likuju nakon debate, oglasio se Primorac, Ivica Kirin, Jandroković
  • Štromar kaže kako je Primorac ugodno iznenađenje, s njim se ne slažu Jakšić i Sandra Benčić: Primorac je antikandidat (Index)
  • Milanović objavio fotku s porukom: 12. 1. predsjednika Republike birate vi, a ne Andrej Plenković “Sve jasno” (Dnevnik)
  • HRT: Sučeljavanje je pratilo 21,07 posto AMR-a (Average Minute Rating ili prosječan broj kućanstava koji su vidjeli specifični programski sadržaj), izuzetno visok udio u gledanosti (SHR) od 44,48 posto svih koji su bili pred malim ekranima (Index)
Splićani su sami svladali pakao, a onda su nahrupili političari

“Noć se približila kraju, negdje poslije pet sati ujutro sunce se pokušavalo probiti kroz gust oblak dima i pepela, a na ulicama se osim umora mogla tek osjetiti beskrajna, nezamisliva doza solidarnosti. Najgore je pregrmljeno, uz dvadesetak izgorjelih kuća, bezbroj izbrisanih maslinika, vinograda i voćnjaka te, srećom, nekoliko desetaka samo lakše ozlijeđenih gasitelja i građana. Uz onog nesretnika kojemu srce nije izdržalo. A onda su u Split nahrupili političari…”, piše Damir Petranović za Tportal. “Kod svih građana instinktivno ukazao duh bazične ljudske solidarnosti, što u prvom redu svjedoči o tome da još nije sve otišlo kvragu”, piše pak Dragan Markovina za Telegram.VRijedi istaknuti da je i Facebook sinoć prvi put na ovim prostorima aktivirao Safty Check.

"Bušili bismo Jadran, a ne znamo ni otegliti nasukani brod"

“Prošlo je, evo, skoro mjesec dana otkako je orkanska bura poharala Dalmaciju i u Splitu napravila par desetaka milijuna kuna štete. Sve izgleda otprilike jednako kao i prije elementarne nepogode, sve osim onih triju golemih brodova koji su kao Ukleti Holandezi sami samcati danima plutali splitskim akvatorijem i na koncu se nasukali na obalama Marjana i Čiova. U državi u kojoj se ne poštuju ni osnovne procedure strah od naglog desanta na jedini stvarno vrijedni hrvatski resurs sasvim lako se može objasniti i opravdati. Pogotovo kad se po planiranom bušenju Jadrana malo bolje začačka”, piše Damir Petranović. T-Portal