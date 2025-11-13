Omiljeni sport im je - prebacivanje loptica
Rasprava u Otvorenom o nasilju u Zagrebu: tko potiče tenzije, a tko ih “smiruje”
Raspravljalo se o porastu nasilja u Zagrebu nakon masovne tučnjave na Trgu bana Jelačića. Nikola Mažar (HDZ) poručio je da oporba potiče podjele, dok je Arsen Bauk (SDP) uzvratio da HDZ pokušava sanirati štetu koju je sam izazvao. Furio Radin upozorio je da atmosferu nasilja stvaraju političari, mediji i institucije, a Marijan Pavliček (Hrvatski suverenisti) rekao je da se u Vukovaru situacija smiruje, ali ne isključuje “ruku izvana” u nedavnim događanjima. HRT